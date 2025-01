Club en Nicky Hayen op 90 minuten van volgende ronde in de Champions League: “Uitmuntende prestatie nodig”

Club Brugge werkt woensdagavond zijn laatste wedstrijd af in de ‘league phase’ van de Champions League. De landskampioen gaat op bezoek bij Premier League-winnaar Manchester City, dat virtueel uitgeschakeld is en een zege nodig heeft als het dat doemscenario nog wil vermijden. Club is met een punt altijd zeker van kwalificatie voor de top 24 en de bijhorende play-offs. Bij een nederlaag wordt het rekenen en hangt het af van de resultaten in de andere wedstrijden.

“Ik bekijk het allemaal heel ontspannen, omdat je die andere resultaten toch niet onder controle hebt”, vertelde Club-coach Nicky Hayen dinsdagavond tijdens het persmoment in Manchester. “Het enige dat wij onder controle hebben, is onze eigen wedstrijd. We weten dat we een uitmuntende prestatie moeten afleveren. Maar op dit moment hebben wij alles nog in eigen handen en dat is ook de boodschap naar onze ploeg. Dat we eerst kijken naar onze eigen prestatie en daarna misschien wel of niet moeten kijken naar de rest.”

Volgens statistiekbureau Opta heeft Club 93,9 procent kans om zich te plaatsen. “Wij komen naar hier om een punt te pakken. We hebben ons heel positief gepresenteerd in deze campagne. Vooraf hadden heel veel mensen gezegd dat City op de laatste speeldag met een B-elftal ging spelen en als je dan ziet dat zij drie punten nodig hebben en wij slechts eentje verandert dat misschien de verhoudingen, ongeacht dat je tegen een ploeg van wereldklasse speelt, tegen een coach van wereldklasse. Dan weet je dat alles moet kloppen en juist zijn om hier met een punt te vertrekken.”

Dominant

City beleeft een bijzonder lastig seizoen, al zijn er sinds enkele weken wel tekenen van beterschap. “Het blijft een dominante ploeg, als je ze te veel ruimte geeft maken ze het verschil. We moeten de ruimtes tussen de linies dan ook compact houden, wat niet betekent dat je heel defensief moet spelen. We moeten wel de perfecte wedstrijd spelen. We hebben ons eerder positief gepresenteerd in de CL en met lef gevoetbald en op die manier zullen we het moeten aanpakken. We zullen slim moeten zijn, duels winnen en intensiteit brengen. Elke ploeg heeft tegen City kansen gekregen en daar moeten wij optimaal van profiteren.”

Aanvoerder Hans Vanaken moest afgelopen weekend tegen KV Kortrijk verstek geven. Volgens Hayen is hij volledig speelklaar voor de clash met City. “Hans had een virale infectie met koorts. Dat is voorbij nu en hij is honderd procent fit voor de wedstrijd.”

Situatie

Club staat momenteel twintigste in de tussenstand, met 11 punten na 7 wedstrijden. Benfica (21e met 10 punten), PSG (22e met 10 punten), Sporting (23e met 10 punten), Stuttgart (24e met 10 punten), Manchester City (25e met 8 punten) en Dinamo Zagreb (26e met 8 punten) kunnen FCB nog inhalen. Als meer dan vier ploegen van dit rijtje dat op de slotspeeldag effectief doen, vallen de West-Vlamingen nog uit de top 24 en is de Europese uitschakeling een feit. In geval van een gelijk puntenaantal is het doelsaldo doorslaggevend. Dat is voor Club negatief (-2).

Benfica maakt woensdag de verplaatsing naar Juventus. Sporting ontvangt het al uitgeschakelde Bologna. Stuttgart en PSG treffen elkaar en Dinamo Zagreb speelt gastheer voor AC Milan. De Kroaten hebben door hun zwaar negatief doelsaldo (-8) een mirakel nodig om zich nog te kwalificeren, maar de andere teams hebben wel nog een realistische kans op kwalificatie. Als Club verliest in het Etihad Stadium, en Benfica, PSG, Sporting en Stuttgart allemaal minstens een punt pakken, finisht Club met zijn negatief doelpuntensaldo buiten de top 24. Het is een mogelijkheid, maar de Club-fans kunnen zich optrekken aan de berekeningen van databureau Opta.

Mignolet

“We hebben ons in een situatie gebracht waarin we hier de kers op de taart kunnen zetten in een hele mooie Champions League-campagne, een situatie waarin we het nu over de streep kunnen trekken”, vertelde Club-doelman Simon Mignolet dinsdagavond. “We hebben al heel veel punten verzameld en morgen moeten wij opnieuw onze voet naast die van City zetten. We moeten op hetzelfde niveau spelen als eerder in deze CL en dan zullen we wel zien of dat voldoende is. Telkens wij een wedstrijd in deze Champions League gespeeld hebben, hebben wij onze voet naast die van de tegenstander gezet.”

City heeft drie punten nodig om de vroegtijdige uitschakeling te vermijden. “Iedereen weet hoe zij voetballen: dat is altijd all-in. Daar moeten wij ons op voorbereiden. We zullen op ons best moeten zijn. Als wij een punt pakken, gaan we door. Indien niet, zullen we na de wedstrijd wel zien wat de andere ploegen gedaan hebben. We hoeven dus niet te rekenen, omdat wij dat toch niet kunnen controleren.”

Bij de tegenstander wordt Kevin De Bruyne, afgelopen weekend nog op de bank in de topper tegen Chelsea, aan de aftrap verwacht. “Kevin kan de wedstrijd veranderen met één pass, op een goeie dag is hij de beste middenvelder van de wereld. Het wordt dus opletten geblazen. City heeft buitengewone spelers en Kevin is er daar een van.”