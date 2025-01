Club-coach Hayen wil punten pakken tegen Juventus: “Hebben alles nog in eigen handen”

Club Brugge ontvangt dinsdag (21 uur), op de zevende en voorlaatste speeldag van de competitiefase van de Champions League, Juventus in het Jan Breydelstadion. Coach Nicky Hayen wil tegen de Italiaanse topclub punten pakken en zo de poort richting de knock-outfase verder openbeuken.

Hayen beseft dat het tegen het team uit Turijn geen gezondheidswandeling zal worden. “Juventus is een moeilijk te ontwrichten ploeg die altijd met veel pressing en intensiteit aan een match begint”, zei de Brugse T1 maandag op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd in het Jan Breydelstadion. “Ze komen vaak op voorsprong en zetten dan een stevig blok neer. Ze hebben in de competitie nog niet verloren, en in de Champions League nog maar één keer na een rode kaart tegen Stuttgart, wat wil zeggen dat er heel veel kwaliteit rondloopt. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, maar we willen punten pakken.”

Club kan, met tien punten uit zes wedstrijden en een negentiende plaats in de tussenstand, de knock-outfase (top 24) al ruiken. Maar het mes snijdt voor Hayen en co. langs twee kanten: enerzijds ligt de top 8 en rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales nog binnen handbereik (nummer acht Rijsel heeft dertien punten), anderzijds is de plaats in de top 24 nog niet verzekerd. Juventus staat veertiende met elf punten. Blauw-zwart trekt op de laatste speeldag overigens naar Manchester City.

Hayen slaat evenwel niet aan het rekenen. “We hebben alles nog in eigen handen en speculeren morgen zeker niet op een punt, we willen zo veel mogelijk punten pakken in de komende twee wedstrijden. We moeten in onszelf geloven, fierheid uitstralen en de beste versie van onszelf tonen. Ik wil zien dat mijn spelers zich belonen voor het harde werk dat ze iedere dag opnieuw leveren.”

Ook Ardon Jashari stond de pers te woord. “Ik wil Juventus kloppen”, stak hij ambitieus van wal. “Het is natuurlijk wel een sterk team. Afgelopen weekend wonnen ze bijvoorbeeld van AC Milan, ook een sterke ploeg waar wij deze Champions League nog van verloren. Maar wij moeten in onszelf geloven. We toonden dit seizoen thuis tegen Aston Villa (1-0-zege, red.) en Sporting CP (2-1-zege, red.) al dat we het kunnen. We willen onze eigen wedstrijd spelen.”

De defensieve middenvelder streek vorige zomer uit Luzern neer en vond snel zijn draai in de formatie van Nicky Hayen. “Ik denk dat ik nog elke wedstrijd beter kan worden, dat is het doel”, bleef hij ambitieus. “Ik heb de voorbije maanden mooie stappen vooruit kunnen zetten, tot mijn grote tevredenheid. Maar dat was alleen mogelijk met een geweldige staf en prima ploegmaats rond mij.”