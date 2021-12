Club Brugge zondag tegenover Anderlecht met “beste Hans Vanaken ooit”

Club Brugge versus Anderlecht. Het is en blijft de kraker in de Belgische competitie. Deze zondag wellicht nog meer dan de afgelopen jaren. Na een paar kwakkelseizoenen is de recordkampioen stilaan terug levensvatbaar. Net als Brugge wonnen ze hun laatste vier competitiewedstrijden en Kompany gaf aan voluit voor de zege te willen gaan.

“Club Brugge – Anderlecht is altijd al een topwedstrijd geweest”, opende Clement. “Wat de omstandigheden ook waren en ongeacht de resultaten ervoor. Dat is de historie en dat leeft ook zo bij de supporters. Als er twee ploegen voluit voor de drie punten gaan, zal dat een mooie wedstrijd worden met spektakel.”

“Dat kan alleen maar positief zijn voor het Belgische voetbal. Onze groep is stappen aan het zetten in de goede richting, dat blijkt ook uit de resultaten. Het seizoen blijft een lange marathon waarin heel veel bepaald wordt in de play-offs, daarin moeten we nog eens kunnen pieken.”

‘Beste Vanaken ooit’

Nsoki werd donderdag nog voor de rust vervangen. Het is nog niet zeker of hij voldoende fit raakt voor zondag. “Hij heeft al terug meegetraind maar hij is nog niet 100%. We zullen het de volgende dagen verder bekijken.” Wie zondag uiteraard wel van de partij zal zijn is Hans Vanaken. Gouden Hans speelt al een heel seizoen op een hoog niveau en dat kon zijn trainer enkel maar beamen.

“Het is stilaan normaal geworden wat Hans altijd doet. De voorbije maanden heeft hij weer een stap verder gezet. Ik werk al vele jaren met hem samen en ik ben dus op de goede plaats om te zeggen dat de Hans Vanaken van de laatste maanden de beste Vanaken ooit is. Hij beschikt over meer ervaring en is nog belangrijker voor de ploeg geworden. Het was overigens zijn beste Champions League-campagne dit jaar.”

Terugkeer Refaelov

Zondag komt Club Brugge een oude bekende tegen. Lior Refaelov, de man die destijds Club Brugge in 2015 naar een bekerdelirium schoot tegen Anderlecht, keert terug naar Jan Breydel. Benieuwd of de supporters hem met open armen zullen ontvangen. “Een applaus moet kunnen, aan het begin van de match weliswaar.”

“In ons land is die traditie er niet echt, in Engeland is dat veel meer normaal. Ik heb een warme band met Rafa, ik zal altijd onthouden wat hij gedaan heeft voor de club maar nu staat hij aan de andere kant uiteraard.”

