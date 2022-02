Club Brugge zet Charleroi opzij met twee treffers van Rits

Club Brugge heeft optimaal geprofiteerd van de nederlaag van leider Union. Het klopte in eigen huis Charleroi na een dubbele treffer van Rits. Nieuwkomers Odoi en Skov Olsen konden terugblikken op een goede partij.

Blauw-zwart kreeg net voor de aftrap een boost na de onverwachte nederlaag van leider Union thuis tegen Sint-Truiden. Hét moment dus om dichterbij te sluipen, zeker nadat concurrenten Antwerp en Anderlecht eerder dit weekend al een driepunter pakten. Geen kapitein Vormer aan de aftrap, dat was te verwachten na zijn twee vroegtijdige wisselbeurten tegen Gent.

De afwezigheid van de aan de knie geblesseerde Dost zorgde ervoor dat Schreuder geen moeilijke knoop hoefde door te hakken. Tegen Gent miste de coach diepgang in het spel, met Lang en De Ketelaere was die er wel. Twee beweeglijke spelers die in de bal durven komen, een hemelsbreed verschil met Dost. Ook Buchanan was er niet bij vanwege een coronabesmetting.

Treffer van Rits

Ondanks wat twijfels op de persconferentie bleef Schreuder vasthouden aan zijn 3-5-2. Skov Olsen kwam voor het eerst aan de aftrap en die mocht zich uitleven op de flank, aan de andere kant stond Sobol geposteerd. Het was de Oekraïner die een levensgrote mogelijkheid miste na een klare kijk van de Ketelaere. Moederziel alleen voor Kamara had Sobol nog een controle nodig om vervolgens het leer op de doelman te trappen.

Net ervoor had ook Charleroi al een stevige kans te pakken na een knal van Heymans. De goal die de zenuwen bij het thuispubliek wat liet bedaren kwam er na 35 minuten. Odoi, die een prima partij speelde op de plaats van Vormer, begon aan een run en gaf vervolgens de assist, die plaatste Rits beheerst voorbij Kamara. Brugge met een voorsprong de rust in maar overtuigend was het toch ook weer niet.

Tweede keer Rits

Charleroi kwam het best uit de kleedkamer en bracht de thuisploeg een aantal keer in moeilijkheden, toch viel de treffer aan de andere kant. Een snelle intrap van Mignolet belandde via een paar tussenstations bij Skov Olsen. Hij bood Rits zijn tweede treffer van de avond aan. Nadien volgde er nog een bedanking van Mignolet richting het ballenmeisje dat hem erg snel bevoorraadde bij de intrap.

Na de dubbele achterstand kwam er een bekende naam in bij Charleroi. Na een mislukte uitleenbeurt aan Brest mag Badji het terug in de eigen competitie proberen. Van de Brugse aanwinsten scoorde vooral Odoi goede punten. Veel supporters waren nogal kritisch bij zijn transfer, niet in het minst vanwege zijn paars-wit verleden, maar Odoi bewijst met zijn voeten dat hij een plaats in dit elftal verdient.

Ook een andere nieuwkomer liet een goede indruk na bij de Brugse achterban. Skov Olsen werkte zich te pletter, gaf de assist op de 2-0 en kwam tot drie keer toe zelf dicht bij een doelpunt. Ook Charleroi wrong nog een aantal kansen de nek om, defensief blijft Brugge erg kwetsbaar. Het deerde echter niet, drie punten en een hoop lachende gezichten in het thuiskamp.

(JT/ Foto Belga)