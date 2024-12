Club Brugge wint spektakelstuk tegen Westerlo met 4-3 en nadert tot op één punt van Genk, KV Kortrijk onderuit tegen Charleroi

Club Brugge heeft donderdag in zijn wedstrijd van de twintigste speeldag met 4-3 gewonnen van Westerlo. De nummer twee in de stand naderde zo tot op één punt van Racing Genk, dat eerder op de dag op het veld van Antwerp vrede moest nemen met een 2-2-gelijkspel. Westerlo staat op de elfde plaats.

Andreas Skov Olsen (5e) en Christos Tzolis (16e), op assist van Olsen, bezorgden Brugge een snelle 2-0-voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft scoorde Griffin Yow de aansluitingstreffer. Net voor het uur bracht Luka Vuskovic Westerlo langszij. De in de 63e minuut ingevallen Hugo Siquet bezorgde de thuisploeg alsnog de drie punten. In de 65e minuut maakte hij er 3-2 van en na een nieuwe gelijkmaker van Westelo, op naam van Alfie Devine (71e), zette hij de vierde minuut van de blessuretijd een strafschop om. Die kwam er na een fout van Emin Bayram op Michal Skoras. Scheidsrechter Nathan Verboomen toonde Skoras eerst geel voor een schwalbe, maar werd door de VAR naar de kant geroepen en kwam na het het bekijken van de beelden op zijn beslissing terug. Siquet trapte de elfmeter nog op Koen Van Langendonck, maar de doelman van Westerlo had de bal niet klemvast en in de rebound deed Siquet wel de netten trillen.

Tegelijkertijd ging Charleroi met 0-1 winnen op het veld van KV Kortrijk. Daar kregen de toeschouwers heel wat minder spektakel. Nikola Stulic scoorde het enige doelpunt van de kansarme partij al in de vierde minuut. In de stand wipt Charleroi naar de zevende plaats. Kortrijk blijft veertiende en op twee na laatste.