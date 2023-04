Club Brugge vernedert Eupen en springt over Gent de top vier binnen

Voetbal, de gekste sport die er bestaat. Geen mens die nog een cent gaf om de Brugse kansen om de top vier te behalen. Ondanks een stortvloed aan regen werd het een zonnige dag voor Blauw-Zwart. Niet enkel klopte het zelf Eupen met een zevenklapper, Gent ging pijnlijk onderuit tegen Oostende en op de valreep mag Brugge toch de Champions’ play-offs in.

Club Brugge deed wat het moest doen. Het zette zelf zonder al te veel moeite Eupen op zij. Na een groot half uur was de partij al gespeeld en had het Brugse thuispubliek inmiddels drie treffers gezien. Na de goede partij op Westerlo had De Mil weinig redenen om te wisselen. Enkel de geschorste Mata werd vervangen door Odoi. Ruud Vormer kwam deze week even langs op het Basecamp om zijn ex-ploegmaats aan te vuren.

Doelpuntenfestijn

Een Brugse zege kon Zulte Waregem eventueel nog in 1A houden. De woorden van Vormer indachtig nam Brugge resoluut het voortouw met een kopbal van Vanaken op de lat als eerste waarschuwing. De verdiende voorsprong kwam er halverwege de eerste helft na een knappe vrijschop van Rits. Na die tegentreffer zakte Eupen helemaal in elkaar en kon het doelpuntenfestijn beginnen.

Op assist van Lang knalde Jutgla de 2-0 tegen de touwen. Kapitein Vanaken was de volgende op het lijstje, 3-0 met het hoofd. Nog voor de rust telde Lang Eupen volledig uit. Missie volbracht en dan was het vooral bang afwachten op nieuws uit Oost-Vlaanderen. De 0-0 ruststand daar bracht Brugge virtueel op plaats 4.

Gentse nederlaag

De tweede helft was overbodig maar het Brugse doelpuntenfestival bleef wel doorgaan. De grootste vreugdekreet kwam er echter bij het nieuws dat AA Gent op achterstand kwam. Wat een sfeer opeens, Jan Breydel kolkte en de spelers trakteerden het publiek op nog wat extra doelpunten. Een lage knal van Rits plaatste de forfaitcijfers op het bord en Jutgla maakte er 6-0 van alsof het een tenniswedstrijd betrof.

Eupen was een ideale sparringpartner om nog wat youngsters speelgelegenheid te bieden. Zowel Sabbe, Nusa, Sandra,Talbi als Vermant vielen in de tweede helft in. Maar de focus in de tribunes lag vooral op AA Gent en daar stond het plotseling 1-1. Nagelbijten tot de laatste minuten en opeens een nieuwe vloedgolf aan gejuich. Oostende scoorde opnieuw en Club Brugge toch nog naar de Champions’ play-offs. Om het feest compleet te maken, vervolledigde Jutgla zijn hattrick.

Aan de zijlijn barstte het feest helemaal los met Noa Lang als orkestmeester. Waar geen mens nog rekening mee had gehouden, kwam toch uit. Club Brugge eindigt in de top vier en mag zich opwerpen tot een rol als scherprechter in de titelstrijd.

(JT)