Club Brugge verliest eerste oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem

Club Brugge verloor de eerste oefenpartij onder het nieuwe bewind van Ronny Deila. In een voorbereidingswedstrijd met heel veel wissels vergat Club Brugge de kansen af te werken. De ingevallen Demuynck zorgde voor de enige treffer van de wedstrijd.

De start van de zomervakantie was meteen ook de officiële start van de voorbereiding van Club Brugge en Zulte Waregem. Meer dan 4000 toeschouwers waren aanwezig in The Nest in Roeselare voor de eerste officiële wedstrijd onder Ronny Deila. De Noor kreeg ook meteen een hoop applaus toen hij op het veld verscheen. Een nog groter applaus was er voor Ruud Vormer. Bij elke hoekschop die hij nam scandeerde het Brugse publiek zijn naam, supporters vergeten nu eenmaal geen helden.

Scherpe Yaremchuk

Een eerste oefenmatch staat meestal garant voor een groot aantal minder bekende namen die een zeldzame kans krijgen om hun coach te overtuigen. Wetende dat Club Brugge binnen een drietal weken al vol aan de bak moet in de Conference League, verschenen er toch wat gevestigde namen aan de aftrap. Mechele, Rits, Spileers, Sowah en een opmerkelijk fitte Yaremchuk. Aangevuld met een aantal youngsters die vorig seizoen hun kans kregen: Homma, Sabbe en Talbi. Deila experimenteerde met Cisse Sandra als defensieve middenvelder.

Zulte Waregem probeert dit seizoen terug te keren naar 1A en ook bij hen een aantal titularissen aan de aftrap: Derijck, Sissako, Vossen, Vormer en Willen om er maar een paar te noemen. Brugge was logischerwijs de betere ploeg. Yaremchuk was er een aantal keer dicht bij, de redding van Bostyn op zijn halve omhaal was prima.

Tegentreffer op counter

Traditioneel waren er heel wat wissels bij de rust. De wissel waar iedereen naar uitkeek was de inbreng van Igor Thiago. De Braziliaanse aanvaller werd weggeplukt voor de neus van Anderlecht en al na een paar minuten maakte hij zijn reputatie waar. Zijn goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Op het uur kwamen er nog meer wissels aan beide kanten waardoor de partij meer en meer verzandde in een beloftenwedstrijd.

Op een zeldzame uitbraak opende Zulte Waregem de score: de ingevallen Dylan Demuynck kon doelman Shinton verschalken. De paar honderd meegereisde Zulte Waregemsupporters konden vieren.

Resultaten zijn uiteraard nog niet van tel zo vroeg op het seizoen. Deila kreeg vooral een eerste indruk van de Club NXT-jongeren. Kyriani Sabbe scoorde punten, net als Chemsdine Talbi. De heropgeviste Sowah kon niet overtuigen, benieuwd of zijn toekomst nog in Brugge ligt. Volgende week zaterdag oefent Club Brugge tegen Beerschot.