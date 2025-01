Club Brugge verliest bij Manchester City, maar stoot wel door naar tussenronde van Champions League

Club Brugge heeft woensdagavond op de slotspeeldag van de competitiefase van de Champions League zijn plekje in de top 24 van het klassement veilig gesteld. Blauw-zwart verloor in het Etihad Stadium weliswaar met 3-1 van het grote Manchester City, dat door de zege ook doorstoot naar de tussenronde van het kampioenenbal. Club eindigde als 24e in de stand en treft in de tussenronde het Italiaanse Atalanta Bergamo of het Duitse Borussia Dortmund, de nummers negen en tien uit het klassement.

Club liet het balbezit van bij het begin aan City, maar dwong vanop de counter wel snel enkele kansjes af. Na doorkoppen van Jutgla kon Tzolis richting het Engelse doel stormen en legde de Griek breed tot bij Talbi, wiens schot afgeblokt werd. De flankaanvaller werd even later de diepte ingestuurd, maar zijn voorzet strandde in de handen van Ederson.

City zette nadien wel zijn hoge druk om in enkele kansen. Vooral Phil Foden toonde zich bedrijvig en nam Mignolet voor het eerst onder vuur, maar zag zijn schot naast zoeven. Net na het openingskwartier liet Ilkay Gundogan het Etihad Stadium een eerste keer juichen, maar scheidsrechter Sanchez keurde het openingsdoelpunt af vanwege buitenspel.

Het werd evenwel niet 1-0, maar zowaar 0-1. Vlak voor rust schakelde Jutgla risicopatiënt Matheus Nunes uit met een mooie beweging en gaf de Spaanse spits het leer vanaf de zijkant voor doel. Tzolis liet vervolgens slim lopen voor Raphaël Onyedika (45.), die met een hard schot Ederson kon kloppen. Club met een uitstekend gevoel de rust in.

Manchester City stond op 45 minuten van de uitschakeling en dus greep Pep Guardiola in. De bleke Gundogan mocht in de kleedkamer blijven, Savinho mocht op de linkerflank voor meer gevaar zorgen. De Cityzens begonnen dan ook zeer fel, Club hapte naar adem. Stones kopte de voorzet van De Bruyne eerst nog enkele centimeters naast de Brugse kooi, maar daarna was het wel raak. Kovacic (53.) mocht vrij oprukken en plaatste de gelijkmaker met een subtiele baltoets in de linkerbenedenhoek, 1-1.

De wedstrijd ging nadien goed over en weer, met kansen aan beide kanten, maar het was de thuisploeg, die de inefficiëntie van Club afstrafte. Gvardiol zette zich goed door op links en zette strak voor, waarna Ordonez (62.) de bal ongelukkig in eigen doel gleed. Na de tweede opdoffer lag Club tegen de touwen en maakte de landskampioen geen aanstalten meer op een gelijkmaker. Een klein kwartier voor het einde tekende invaller Savinho (77.) voor het Brugse doodvonnis, 3-1.