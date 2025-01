Club Brugge verlengt contract van voltreffer Ardon Jashari tot 2029

Ardon Jashari heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd. De Zwitserse middenvelder met Noord-Macedonische roots streek pas afgelopen zomer neer in het Jan Breydelstadion en had bij blauw-zwart nog een contract tot medio 2028, maar ondertekende nu al een nieuwe overeenkomst tot juni 2029. Dat maakte Club vrijdagavond bekend op zijn website.

De transfer van Jashari bleek voor Club Brugge een schot in de roos. De 22-jarige middenvelder ontpopte zich in minder dan een half seizoen tot een van de sterkhouders bij de West-Vlamingen, wat blauw-zwart ertoe aanzette hem meteen wat langer aan zich te binden. “Jashari maakte indruk in de eerste seizoenshelft”, schreef Club op zijn website.

Jashari kwam afgelopen zomer over van het Zwitserse Luzern, voor een bedrag van zes miljoen euro. Hij speelde in totaal 93 wedstrijden in de hoofdmacht van Luzern en maakte in september 2022 ook zijn debuut in het Zwitserse nationale elftal. Bij Club Brugge stond hij tot dusver al 28 keer tussen de lijnen.