Club Brugge stoot na zuinige zege in Gent door naar halve finales

Club Brugge heeft zich dinsdagavond als eerste team geplaatst voor de halve finales van de Belgische voetbalbeker. In een nieuwe uitgave van de Slag om Vlaanderen won blauw-zwart met 0-1 van AA Gent. Het mag nu uitkijken naar een duel met Union of Anderlecht.

Thiago bracht de bezoekers in de achttiende minuut op voorsprong. Hij tikte van dichtbij binnen na goed voorbereidend werk van Skov Olsen. Bij Gent stond op dat moment al debutant Daniel Schmidt tussen de palen. Davy Roef was kort daarvoor met een spierblessure uitgevallen. Aan de overzijde moest Simon Mignolet net voor het half uur zijn kunnen tonen op een poging van Hugo Cuypers.

Na de pauze moest Gent op zoek naar de gelijkmaker maar net als in de eerste helft waren de kansen schaars. De Buffalo’s hadden wel meer balbezit maar konden dat moeilijk omzetten in reëel gevaar voor doel, tot in de slotfase. Gift Orban kreeg in de 75e minuut een uitgelezen mogelijkheid maar de aanvaller trapte oog in oog met Mignolet op de Brugse goalie. Een schot van Samoise werd in de extra tijd door Spileers net voor de lijn weggewerkt.

Finale

De overige drie kwartfinales zijn voor woensdag. Bekerhouder Antwerp gaat op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven, Anderlecht trekt naar competitieleider Union en het financieel en sportief geplaagde KV Oostende, de enige Challenger Pro League-club in de kwartfinales, treft voor eigen publiek RWDM.

Club Brugge treft bij de laatste vier Union of Anderlecht. De winnaars van OH Leuven-Antwerp en Oostende-RWDM spelen de andere halve eindstrijd. Die wordt in heen- en terugduels afgewerkt. De wedstrijden van de halve finales gaan door op 23, 24 of 25 januari (heen) en 27, 28 en 29 februari (terug). De finale wordt gespeeld op donderdag 9 mei.