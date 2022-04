Club Brugge start play-offs met thuiszege tegen Antwerp

Eerste missie van de play-offs volbracht. Eerder op inzet en karakter dan met oogstrelend voetbal won Club Brugge met het kleinste verschil van Antwerp. De enige goal kwam er via Buchanan, de beste man op het veld. Alle druk nu bij Union die in de vooravond Anderlecht ontvangen.

Eindelijk. De start van de play-offs. Er is de afgelopen weken genoeg inkt gevloeid over alle mogelijke scenario’s en kantelmomenten maar nu mochten de spelers het zelf op het veld bewijzen. De supporters van Club Brugge hadden er alvast zin in en zorgden voor de nodige vocale aanmoedigingen. Schreuder bracht de elf namen tussen de lijnen die iedereen verwachtte, met De Ketelaere en Lang voorin. Acht opeenvolgende zeges, weinig redenen ook om te wijzigen.

Lucky goal Buchanan

Het openingskwartier voldeed niet aan de hoge verwachtingen. Brugge acteerde zelfs wat nerveus met een paar misverstanden en verkeerde inspeelpasses. Op het kwartier stond het zelfs bijna op achterstand maar Frey gleed een dot van een kans over het doel van Mignolet. De eerste prik van de thuisploeg kwam er halverwege de eerste helft. Butez had weinig moeite om een schotje van Lang te klemmen. Dé kans kwam er niet veel later. Skov Olsen werd vakkundig het straatje ingestuurd door Odoi maar de Deen wachtte te lang met afdrukken. Skov Olsen toonde zich nochtans erg koelbloedig in de zone van de waarheid de afgelopen speeldagen. Het was de andere winger die Brugge op voorsprong bracht. Na een prima actie had Buchanan wel het nodige geluk met een afgeweken bal maar de levensbelangrijke openingstreffer was er wel. De eerste helft kwam nooit helemaal op gang, daarvoor lag het spel te vaak stil door fouten en het mekkeren op de scheidsrechter. Zo kreeg Nainggolan geel en bleef hij vervolgens elke fase met de scheids betwisten. Bij de thuisploeg een zwakke Hans Vanaken en als hij niet draait, draait de ploeg ook een pak minder.

Veel spanning, geen kansen

Ook in de tweede helft weinig oogstrelend voetbal, maar eerder wroeten en knokken. Brugge zat in twijfel tussen de 2-0 zoeken en de wedstrijd in een definitieve plooi leggen of eerder de 1-0 proberen vasthouden. Noemenswaardige kansen kwamen er niet meer maar de krappe voorsprong zorgde wel voor de nodige spanning in de tribunes. Adamyan werd nog ingebracht om mee in de loopgraven te duiken en Balanta moest voor de nodige zekerheid op het middenveld zorgen. Ondanks vijf Antwerpse wissels kwam er geen slotoffensief meer. Seck werd in het slot nog uitgesloten met een tweede gele kaart. Club Brugge deed wat het moest doen en plaatst nu dus alle druk op de schouders van Union. Zij ontvangen in de vooravond de buren uit Anderlecht.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Nsoki, Mechele, Mata, Buchanan, Odoi (78’ Balanta), Rits, Vanaken, Skov Olsen (87’ Sobol), Lang (69’ Adamyan), De Ketelaere.

Opstelling Antwerp: Butez, Dessoleil (83’ Pacho), Almeida (83’ Eggestein), Seck, Vines, Yusuf, Haroun (83’ Gerkens), Nainggolan, Bataille (61’ De Laet), Balikwisha, Frey (61’ Benson).

Gele kaarten: 29’ Nainggolan, 41’ Dessoleil, 59’ Nsoki, 71’ Seck, 78’ De Laet.

Rode kaarten: 90’ Seck (2x geel).

Doelpunten: 37’ 1-0 Buchanan.