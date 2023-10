Club Brugge proeft tegen Antwerp opnieuw van de zege in Belgische competitie

Club Brugge heeft zondagnamiddag in de topper van de twaalfde speeldag in de hoogste voetbalklasse met 2-1 gewonnen van landskampioen Antwerp. Blauw-zwart maakte zo een einde aan een reeks van vijf competitieduels zonder zege.

George Ilenikhena (72.) wiste de openingstreffer van Ferran Jutgla (45.) uit maar Hans Vanaken (90.) schonk Club alsnog de overwinning.

In het klassement wipt Club Brugge naar de vijfde plaats met 19 punten, zes minder dan leider Union. Antwerp zakt naar zeven met 17 punten. Later op de dag staan in 1A nog drie duels op het programma: Westerlo-Union (16u), Gent-Standard (18u30) en Kortrijk-Genk (19u15).

Bij Club Brugge verdwenen in vergelijking met de deugddoende Europese driepunter van afgelopen donderdag in Lugano Balanta en Thiago uit de ploeg ten voordele van Onyedika en Jutgla. In een kansarme eerste helft tekende die laatste net voor de rust voor een zeldzaam hoogtepunt. Met de rug naar doel hield de Spaanse spits de bal enkele keren hoog en maakte het dan in de draai knap af. Goed voor zijn tweede roos dit seizoen.

Mark van Bommel opteerde voor dezelfde elf bij Antwerp die woensdag startten tegen Porto in de Champions League, waar de Great Old tegen een nieuwe teleurstelling aanliep. De withemden waren voor de pauze maar een keer gevaarlijk. Balikwisha zette zich goed door na een individuele actie maar kon zijn trap niet kadreren.

Meer te beleven

Na de koffie viel er meer te beleven in Jan Breydel. Er waren meteen kansen voor Zinckernagel en Muja waarna de gelijkmaker van Bataille net voor het uur terecht werd afgekeurd voor buitenspel. Tien minuten later kwam Ilenikhena in het veld voor Muja en die wissel rendeerde vrijwel onmiddellijk. Na slap verdedigen door Meijer devieerde de piepjonge spits een voorzet van Corbanie voorbij Mignolet in doel.

In een prangende slotfase gingen beide teams op zoek naar de drie punten. Toby Alderweireld testte met een kopbal na een hoekschop de vuisten van Mignolet maar de goal viel in de 90e minuut aan de overkant. Invaller Thiago legde goed af voor aanvoerder Vanaken, die met een trap in de hoek het stadion deed ontploffen. Na twee overwinningen in een handvol dagen lijkt het crisisspook bij Club verdreven. Antwerp zit, na eerder verlies tegen Charleroi en Porto, in de hoek waar de klappen vallen.