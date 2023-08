Club Brugge pakt in Westerlo eerste driepunter van het seizoen

Club Brugge heeft zondagavond op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Na een mager 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen vorig weekend, ging Club op bezoek bij Westerlo met de volle buit aan de haal: 0-1. Igor Thiago (36.) zorgde voor het Brugse doelpunt.

In tegenstelling tot de vorige twee duels, thuis tegen KV Mechelen en op bezoek bij het Deense Aarhus, was blauw-zwart deze keer wel op de afspraak. Westerlo werd in de eerste helft bij momenten onder de voet gelopen door de Bruggelingen, die voorin echter een gebrek aan efficiëntie etaleerden en daardoor slechts met een nipte 0-1 voorsprong mochten gaan rusten. Hans Vanaken, Antonio Nusa, Andreas Skov Olsen en Hugo Vetlesen lieten heel wat Brugse kansen liggen in het Kuipje.

Nieuwkomer Thiago, die voordien al enkele kansen de nek had omgewrongen, werd met de rust in zicht door Vanaken alleen voor Sinan Bolat gezet en deze keer faalde de van het Bulgaarse Ludogorets overgekomen Braziliaan niet: 0-1 na 36 minuten en voor Thiago al het tweede competitiedoelpunt van het seizoen. Vorige week bezorgde hij Club met een treffer in eigen huis een punt tegen KV Mechelen.

Vlak na de pauze liet Thiago van dichtbij de 0-2 liggen. Met nieuwe missers van Vetlesen en Vanaken bleef het festival van gemiste kansen doorgaan. In de slotfase etaleerde Simon Mignolet aan de overzijde zijn kunnen op een vrije trap van Kyan Vaesen en een kogel van Adedire Mebude. Bij het ingaan van de blessuretijd had Nusa de verlossende tweede treffer aan de voet, maar hij ramde tegen de dwarsligger.

Met vier op zes nestelt Club zich na twee speeldagen op de 4e plaats in het klassement, Westerlo staat met één op zes pas op de 12e plaats.