Club Brugge overwintert in Conference League na moeizame zege tegen Lugano

Club Brugge overwintert in de Conference League. Blauw-zwart won donderdagavond op de vierde speeldag met 2-0 van het Zwitserse Lugano en kan daardoor niet meer uit de top twee van zijn poule vallen. Igor Thiago en Hans Vanaken zorgden voor de doelpunten.

Na de collectieve offday op het veld van competitieleider Union vorig weekend besloot Ronny Deila zijn elftal grondig door elkaar te schudden en zes wissels door te voeren. Zo kreeg de jonge Ordonez centraal achterin zijn kans en verving Thiago voorin Jutgla.

Twee weken geleden won Club in Zürich vlot met 1-3 van Lugano. Een vroeg doelpunt van Balanta zette de West-Vlamingen toen al vroeg in een zetel. Maar voor eigen publiek verliep het donderdag een pak stroever. Pas na een half uur konden de handen op elkaar voor een schot van Zinckernagel. De Deen kreeg net voor de pauze nog een reuzenkans maar de bezoekende doelman Saipi hield met een knappe reflex zijn netten schoon. Aan de overzijde mikte Marques een open kopkans recht op Mignolet.

Skov Olsen had een offday. © BRUNO FAHY BELGA

Na de pauze ging Club, met Jutgla als extra spits voor de bleke Skov Olsen, op zoek naar de bevrijdende openingsgoal. De Spanjaard kreeg al na vijf minuten een enorme kans, na een slechte terugspeelbal van de eveneens ingevallen Espinoza, maar zijn flauwe lob leverde niets op.

Club voerde de druk wel op en iets voorbij het uur mocht de thuisaanhang dan toch eindelijk juichen. Na een fout op Buchanan ging de bal op de stip. Thiago verzilverde de elfmeter en zorgde zo voor een zucht van verlichting in Jan Breydel.

Igor Thiago scoorde een penalty. © BRUNO FAHY BELGA

De Braziliaan kreeg even later een mooie kans om de voorsprong te verdubbelen maar zijn plaatsbal miste overtuiging. Ook Lugano gaf zich nog niet gewonnen en kwam, in de gutsende regen, via Espinoza dichtbij de gelijkmaker.

In de 84e minuut kreeg Club een tweede strafschop na een fout op Jutgla. Die zette zich zelf achter het leer maar trapte ongelukkig naast. Zo bleef het nog tot het eind bibberen voor Club. Pas in de 96e minuut kwam zekerheid toen een afgeweken voorzet van aanvoerder Vanaken de match besliste. Opdracht volbracht dus voor Club, dat alweer niet overtuigde maar niettemin doorstoot in Europa.

Met 10 op 12 voert Club Brugge de stand in groep D aan voor het Noorse Bodo/Glimt. Dat won met 1-2 bij het Turkse Besiktas en heeft 7 punten. Lugano volgt als derde met 4 punten maar kan niet meer over Club wippen op basis van de onderlinge duels. Besiktas sluit de rij met 1 puntje.