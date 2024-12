Club Brugge nadert na zege in topper tot op één punt van leider Racing Genk

Landskampioen Club Brugge heeft zondagnamiddag de topper van de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 (rust: 0-0) gewonnen van competitieleider KRC Genk.

Voor de Bruggelingen was het de elfde competitiezege van het seizoen. In de stand naderen ze met 37 punten tot op één puntje van de leider. In alle competities samen is Blauw-zwart nu al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 22 oktober op het veld van AC Milan, in de League Phase van de Champions League. Voor Genk was het de vierde nederlaag van het seizoen.

Blauw-zwart had na een vervelende eerste helft altijd op voorsprong moeten staan. De beste kans kwam er al negen minuten. Na een mooi uitgesponnen aanval over Joaquin Seys, Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper had man in vorm Christos Tzolis het leer maar in een leeg doel te schuiven, maar de Griekse international trapte de bal onbegrijpelijk naast. Met de rust in zicht kapte Raphael Onyedika zich centraal voor doel mooi vrij. Zijn trap ging recht tegen de paal. Een afwachtende competitieleider moest het voor rust doen met één mogelijkheid. Topschutter Tolu Arokodare krulde echter nipt naast.

Strafschop

Voor de eerste keer dit seizoen kregen de Limburgers in 45 minuten geen enkele bal tussen de palen. Meer nog: op de eerste Genkse bal binnen het doelkader was het 73 minuten wachten. Na een overtreding van Joel Ordonez op Tolu legde scheidsrechter Jasper Vergoote terecht het leer op de stip. De Nigeriaanse spits ging vervolgens zelf achter de bal staan, maar kreeg zijn elfmeter niet voorbij Club-doelman Simon Mignolet. Tussendoor hadden de West-Vlamingen twee keer gedreigd met schoten van Ardon Jashari.

Iets minder dan een kwartier voor affluiten kreeg de thuisploeg bij de afwerking hulp van de bezoekende doelman. Hendrik Van Crombrugge kwam bij een hoekschop onoordeelkundig uit en botste daarbij tegen zijn centrale middenvelder, waarna Brandon Mechele het leer met een boogje kon binnenkoppen: 1-0. Negen minuten later was het over en uit voor de Genkies, toen de ingevallen Andreas Skov Olsen na een ingestudeerd nummertje een vrije trap in de draai tegen de netten knalde: 2-0, meteen ook de eindstand op Jan Breydel. Blauw-zwart heeft zo ook zijn revanche te pakken voor het in Genk met 3-2 verloren duel uit de heenronde, toen de Bruggelingen in de tweede helft een 0-2-voorsprong uit handen hadden gegeven.