Club Brugge moet hopen op een uitschuiver van AA Gent, maar hoe is het zo ver kunnen komen?

Vrijdagavond thuis tegen het al veroordeelde Seraing: dat zal voor Club, gesterkt in Mechelen, toch geen probleem zijn? En daarna Westerlo en al zeker Eupen thuis wellicht ook niet. Maar zelfs met 9 op 9 lijkt de kans op top 4 en Champions Play-offs nog steeds klein. Want Gent, twee punten én twee gewonnen matchen meer, moet nog minstens één keer verliezen. Alle hoop dus op Union, zaterdag op bezoek in Gent – daarna lijkt in Mechelen en thuis tegen KVO de kans op verlies klein. Club niét in de top vier, van de vetpotten van de Champions League naar de strijd om een ticket voor… de Conference League: een horrorschenario. “Play-off 2 spelen zou schandalig zijn”, beseft ook Noa Lang. Hoe is het in godsnaam zo ver kunnen komen? Onze Club-watcher reconstrueert de vijf scharniermomenten.

Speeldag 9: Standard – Club Brugge 3-0

Na een aarzelende start leek Hoefkens zijn ploeg eindelijk op de rails te krijgen. Club Brugge liet net een vijftien op vijftien optekenen en had tijdens de week voor een gigantische stunt gezorgd met een 0-4-zege op Porto. De niet-juichende Hoefkens was toen een heus media-item. “Ook nu ga je me niet zien juichen. Ik doe dat al van in het begin van het seizoen. Voor mij is dat totaal geen item maar er was heel veel om te doen deze week, te veel.”

Redenen om te juichen waren er niet, Brugge kreeg geen poot aan de grond. Decompressie na een fenomenale stunt in de Champions League? Sclessin daverde van bij de aftrap en Brugge raakte nooit in de wedstrijd. 3-0 was het harde maar terechte verdict.

Speeldag 14: Union – Club Brugge 2-2

Club Brugge leek probleemloos de lastige klip Union te omzeilen. Skov Olsen bracht Brugge al binnen de openingsminuut op voorsprong. Op het kwartier leken de drie punten binnen na een rode kaart voor Union en een strafschopgoal van Vanaken. Maar met Union ben je nu eenmaal nooit klaar en nog voor de rust kopte Burgess de aansluitingstreffer binnen.

Brugge was helemaal nergens in de tweede helft, kon de numerieke meerderheid niet omzetten in doelgevaar en kreeg in het slot nog de 2-2 te verwerken. “Dit mag je nooit weggeven”, foeterde Casper Nielsen na de wedstrijd. Ook Dennis Odoi sprak over een “heel frustrerende avond.”

Speeldag 20: Club Brugge – Anderlecht 1-1

De zoveelste wedstrijd dit seizoen waarin Brugge een voorsprong uit handen gaf, vooral de manier waarop was erg pijnlijk. Een hele wedstrijd lang was aartsrivaal Anderlecht een speelbal in handen van Club Brugge. Club speelde een van de betere wedstrijden onder Scott Parker, maar de vele kansen werden niet bekroond met een doelpunt. Twintig minuten voor tijd kwam die goal er uiteindelijk wel via Nielsen, Anderlecht had toen nog geen bal tussen de palen kunnen mikken.

Ruud Vormer kreeg een mooi afscheid tegen Anderlecht, maar helaas geen overwinning. © BELGA

Ruud Vormer, voor de wedstrijd nog geëerd met een mooie tifo, zag het allemaal graag gebeuren vanop de tribunes. Tot plots een afzwaaier van Arnstad afweek op zowel Odoi als Mechele en naast een verbouwereerde Mignolet in doel verdween. Een overval op klaarlichte dag. “Ik ben ontgoocheld, zowel voor de fans als voor de spelers. We hebben geen kansen weggegeven en zelf verschillende kansen gecreëerd,” sprak Parker na de wedstrijd.

Speeldag 26: Cercle Brugge – Club Brugge 2-2

De meest eentonige derby van de afgelopen jaren, maar niet op de manier die iedereen verwacht had. Club kreeg geen poot aan de grond tegen de Vereniging en was 90 minuten lang op alle onderdelen de tweede beste ploeg. Club Brugge toonde zich nochtans bijzonder efficiënt, het puurde twee goals uit twee kansen en kwam tegen de gang van het spel in twee keer op voorsprong. Maar zelfs met een Gouden Schoen in het doel blijft de 0 houden het grote knelpunt deze jaargang.

Cercle maakte tot twee keer toe een achterstand ongedaan waardoor Club bleef steken op één zege in elf wedstrijden. Parker stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken: “Ik ben enorm teleurgesteld, want dit was heel slecht. We konden niet om met de druk van Cercle en waren in haast alle opzichten de mindere. Onaanvaardbaar. Zo kan je geen wedstrijd winnen. Ik dacht dat we verder zouden staan, maar na vandaag maak ik me echt zorgen, want we zetten twee stappen terug.”

Speeldag 28: Oostende – Club Brugge 3-0

De absolute ondergrens van dit seizoen en ook de partij die het lot bezegelde van Scott Parker. Na de zege tegen concurrent AA Gent leek Club Brugge voor het eerst sinds speeldag 13 (!) nog eens twee opeenvolgende wedstrijden te winnen. Tegenstrever Oostende was net zelf bezig aan een negatieve reeks van elf wedstrijden zonder zege, maar de kustploeg was zoveel gretiger. Op duelkracht en inzet maakten ze het klasseverschil ongedaan.

Scott Parker voelt de bui hangen na de afstraffing in Oostende. © BELGA

Brugge beleefde een nachtmerrie en ging met zware 3-0-cijfers de boot in. Het zou de laatste wedstrijd van Parker op Belgische bodem worden. Na de wedstrijd eisten de hondstrouwe Clubsupporters uitleg van hun spelers. Kapitein Vanaken sprak met hen: “Ze zijn altijd talrijk aanwezig, zowel thuis als op verplaatsing. We wilden dat ze rustig bleven en niet in de problemen gingen komen. Hun spirit is een voorbeeld voor ons.”

Of zoals Noa Lang het fijntjes verwoordde: “We moeten nog vol aan de bak en drie keer winnen, om Gent zo zweetbilletjes te bezorgen.”