Club Brugge en Dedryck Boyata gaan in onderling overleg uit elkaar

Club Brugge heeft vrijdag afscheid genomen van Dedryck Boyata. De overeenkomst van de 34-jarige verdediger, die nog liep tot deze zomer, werd in onderling overleg ontbonden. Dat maakte de landskampioen bekend op zijn website. Boyata stond sinds de zomer 2022 onder contract in het Jan Breydelstadion.

Zijn periode in Brugge zal niet als een succes herinnerd worden. De 31-voudige Rode Duivel maakte eind augustus 2022 de overstap van Hertha Berlijn. Hij kon zich echter nooit opwerken tot een vaste basisspeler. De voorbije 2,5 jaar kwam hij slechts 26 keer in actie voor blauw-zwart, waarin hij een keer scoorde. Dit seizoen zat hij enkel eind juli in de verloren Supercup tegen Union (1-2) in de wedstrijdselectie. Tot speelminuten kwam hij niet. De centrale verdediger trainde de laatste maanden niet meer mee met de A-kern. Beide partijen stuurden aan op een vertrek en intussen werd een akkoord gevonden. Boyata kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

De Brusselaar begon met voetballen bij RCS Saint-Josse. Nadien passeerde hij kort bij White Star Woluwe en FC Brussels. In 2006 – amper 15 jaar oud – volgde een overstap naar het grote Manchester City. Een doorbraak bij de Citizens zat er niet. Hij speelde in totaal 17 matchen voor de hoofdmacht en werd met wisselend succes uitgeleend aan Bolton en FC Twente. Celtic nam hem in de zomer van 2015 definitief over. Na vier landstitels en twee Schotse bekers verkaste Boyata in 2019 naar Berlijn. Daar ontpopte hij zich tot kapitein en leider van de defensie. De overstap naar Club Brugge zorgde voor een knik in de carrière van Boyata, die sindsdien ook niet meer werd opgeroepen voor de Rode Duivels.