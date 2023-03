Club Brugge-doelman Simon Mignolet zegt nationale ploeg vaarwel

Club Brugge-doelman en Gouden Schoen Simon Mignolet zet een punt achter zijn interlandcarrière bij de Rode Duivels. Dat maakte hij bekend in een video op zijn sociale media.

Na aanvoerder Eden Hazard en Toby Alderweireld is de 35-jarige Mignolet al de derde Rode Duivel die het voor bekeken houdt na het WK in Qatar, dat vroegtijdig eindigde met een uitschakeling in de groepsfase. Roberto Martinez werd als bondscoach dan weer vervangen door Domenico Tedesco, die over twee weken met de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Zweden voor zijn vuurdoop staat. Ook in de rest van de uitgedunde technische staf zijn er heel wat wijzigingen.

In schaduw van Courtois

Mignolet sluit af met 35 caps en liefst 129 selecties achter zijn naam. Na zijn debuut in maart 2011 in en tegen Oostenrijk (0-2) was hij een tijdlang titularis, iets meer dan een jaar later speelde hij zijn plaats onder de lat definitief kwijt aan Thibaut Courtois, wiens doublure hij meer dan tien jaar was. Als reservedoelman was Mignolet erbij op de WK’s van 2014, 2018 en 2022, en de EK’s van 2016 en 2020.