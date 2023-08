Club Brugge-coach Deila blikt vooruit op heenduel bij Osasuna: “Wordt moeilijke match”

Club Brugge staat aan de vooravond van zijn eerste van twee cruciale ontmoetingen met de Spaanse subtopper Osasuna in de vierde en laatste voorronde van de Conference League. De verliezende Spaanse bekerfinalist van vorig jaar speelt donderdagavond om 20.30 uur gastheer voor blauw-zwart.

“Osasuna is een goed voetballend team met de juiste teamspirit. Ze spelen in een sterke competitie en presteerden afgelopen seizoen goed. Dit jaar hebben ze bijna dezelfde kern als toen. Het zal een moeilijke match worden en de hitte zal beide teams parten spelen”, sprak Club-trainer Ronny Deila zich woensdagavond uit op de persconferentie.

Verder had Deila goed nieuws te melden over kapitein Hans Vanaken en Maxim De Cuyper. Vanaken startte afgelopen zondag in de riante 7-1 overwinning tegen promovendus RWDM op de bank met maagklachten, terwijl De Cuyper uit voorzorg tijdens de rust in de kleedkamers bleef nadat hij na een duel onzacht op zijn rug landde. “Beide spelers zijn fit voor de wedstrijd van morgen”, bevestigde hij.