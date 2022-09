Club Brugge breekt contract sterkhouder Simon Mignolet open tot 2026

Club Brugge heeft het contract van sterkhouder Simon Mignolet opengebroken tot 2026. De landskampioen communiceerde dat nieuws donderdag via de officiële kanalen.

De inmiddels 34-jarige Mignolet streek in augustus 2019 neer op Jan Breydel. Zijn overstap van de Engelse grootmacht Liverpool bleek een schot in de roos: de Limburger stond al meer dan 150 keer tussen de palen bij blauw-zwart en pakte drie jaar op rij de titel met de West-Vlamingen. In die meer dan 150 afgewerkte wedstrijden hield hij 60 keer zijn netten schoon.

In de play-offs van vorig seizoen vertolkte Mignolet een glansrol door op een hoog niveau te keepen en Club zo naar een nieuwe titel te leiden. Dankzij die sterke prestaties speelde hij zich in de kijker van onder meer de Italiaanse topclub Napoli, maar tot een transfer kwam het afgelopen zomermercato niet.

Daarnaast werd de doublure van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels drie keer uitgeroepen tot Doelman van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen en won hij ook twee Supercups.