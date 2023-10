Club Brugge blijft op de sukkel en verliest bij hekkensluiter Kortrijk

Club Brugge lijkt het winnen in de Belgische voetbalcompetitie helemaal verleerd. Blauw-zwart verloor zaterdag op de elfde speeldag met 1-0 op het veld van hekkensluiter KV Kortrijk en blijft zo achter met een zwakke 3 op 15. De ploeg van coach Ronny Deila kan al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen.

Kortrijk kwam in het Guldensporenstadion na 36 minuten op voorsprong. De Kerels profiteerden optimaal van een schuiver van Vetlesen, die het leer verspeelde aan Henen. Hij lanceerde Isaak Davies, waarna de Welshe spits Simon Mignolet klopte met een rake trap. De Brugse goalie was in de openingsfase overigens goed weggekomen met geel nadat hij de doorgebroken El Idrissy net buiten de zestien had neergehaald.

De Kortrijkse voorsprong bij de rust was gevleid, al deed Club te weinig met het overwicht. De bezoekers hadden wel pech met twee ballen tegen het doelhout. Al na vijf minuten raakte Thiago de paal en na een half uur spatte een schot van Nusa uiteen op de lat.

Club moest na de pauze vol aan de bak en kreeg in de 71e minuut een uitgelezen kans om gelijk te maken. Na een fout op Thiago ging de bal op de stip maar Skov Olsen knalde de elfmeter wild over. De misser stond symbolisch voor de offensieve onmacht van Club.

In het klassement blijft Club Brugge door het verlies hangen op de vijfde plaats met 16 punten, negen minder dan leider Union. Het Kortrijk van de nieuwe coach Glen De Boeck doet onderin een goeie zaak en geeft met 8 punten de rode lantaarn door aan Westerlo.

Later op de dag staan nog twee wedstrijden op het programma, RWDM – Westerlo (18u15) en Charleroi – Antwerp (20u45). Union trapte de speeldag vrijdagavond op gang met een vlotte 4-1 zege tegen Eupen.