Club Brugge betaalt recordbedrag voor Raphael Onyedika

De landskampioen schrijft zo’n 10 miljoen euro over op de rekening van het Deense Midtjylland. De 21-jarige Nigeriaanse middenvelder wordt zo de duurste inkomende transfer ooit, al zal dat record wellicht deze week nog eens sneuvelen.

In de zoektocht naar versterking op het middenveld heeft Club Brugge alle registers opengetrokken. De Nigeriaan bloeide vorig seizoen helemaal open in de Deense competitie. Hij werd er verkozen tot ‘Belofte van het jaar’ en maakte ook zijn debuut in de Europa League. Onyedika wordt gehaald om op de zes te spelen. Daar kregen eerder dit seizoen al Mbamba, Balanta als Odoi hun kans. Onyedika, die ook op de radar van AC Milan stond, tekende een overeenkomst tot 2027.