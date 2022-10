Clinton Mata verlengt tot 2026 bij Club Brugge

Clinton Mata heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging tot 2026 bij Club Brugge. Dat maakte de landskampioen maandag bekend.

De 29-jarige Mata speelt sinds 2018 voor blauw-zwart, dat hem overnam van Charleroi. De Belgisch-Angolese rechtsachter droeg het shirt van Club Brugge al in 176 wedstrijden en is inmiddels uitgegroeid tot een publiekslieveling in Jan Breydel.

Op zijn erelijst met Club staan drie landstitels en twee Supercups.

Club Brugge verlengde onlangs ook de contracten van andere sterkhouders als Simon Mignolet, Hans Vanaken en Brandon Mechele.