Clements eindrapport: 39 op 50 is net geen onderscheiding

Exit coach Clement bij Club, na 2,5 jaar. Onze Club-watcher John Taillieu maakte zijn eindrapport op.

Resultaten competitie 9/10

In de competitie legde Clement een vlekkeloos parcours af bij blauw-zwart. De eerste titel kwam er weliswaar in vreemde omstandigheden toen de competitie na 29 wedstrijden werd stilgelegd vanwege corona. Zonder play-offs te spelen kroonde Club Brugge zich tot terechte landskampioen. De voorsprong op dichtste achtervolger AA Gent bedroeg namelijk 15 punten, Brugge bleef ook het gehele seizoen ongeslagen in eigen huis.

Vorig seizoen verlengde Club Brugge hun landstitel. In de reguliere competitie waren ze na een aarzelende start ongenaakbaar maar in de play-offs liep het ei zo na nog mis. Racing Genk sloop speeldag na speeldag dichter maar Club hield nipt stand. Dit seizoen is het minste van de drie. Brugge slaagde er nog niet in om een reeksje neer te zetten en telt zeven eenheden minder dan revelatie Union. Titelconcurrenten Antwerp en Anderlecht zitten blauw-zwart bovendien op de hielen. Clement, fervent tegenstander van de play-offs, benadrukte vaak genoeg dat het zwaartepunt op het einde van het seizoen lag.

Resultaten beker 7/10

De enige smet op zijn palmares. Een uitgestelde bekerfinale tegen Antwerp ging verloren, vorig seizoen ging het mis na een tumultueuze kwartfinale op Standard. De gelijkmaker van Okereke in het slot werd toen afgekeurd, goedgekeurd en uiteindelijk terug afgekeurd.

Het leidde tot bizarre taferelen op en naast het veld maar Clement mocht zijn bekerdroom terug een jaar opbergen. Dit seizoen is Brugge wel nog steeds in de running. In de halve finales wacht een dubbele confrontatie met AA Gent, maar zonder Clement dus.

Resultaten Europees 8/10

Het zijn vooral zijn Europese resultaten die Clement op de radar van AS Monaco brachten. Hij slaagde er een paar keer in om te stunten tegen Europese grootmachten, denk maar aan het gelijkspel op Real Madrid, de 1-1 tegen de bij PSG debuterende Messi en de uitzege op RB Leipzig. Hij slaagde erin om als eerste Belgische ploeg door te stoten naar de Champions League via de voorrondes, de volgende twee seizoenen was Brugge rechtstreeks geplaatst.

Vorig seizoen scheelde het twee centimeter of Club boekte een plaatsje bij de laatste zestien. De trap van De Ketelaere in Lazio strandde echter op de onderkant lat. Deze jaargang startte Brugge verbluffend maar finaal waren ze een paar maatjes te klein in ‘de groep des doods’. Vooral de zware 0-5 afstraffing thuis tegen RB Leipzig mocht Clement op zijn conto schrijven.

People management 7/10

Clement nam zijn spelers altijd in bescherming. Een zeldzame keer, na een non-match tegen KV Mechelen vorig seizoen, viel hij hen publiekelijk aan. Het effect was er want toen zette Brugge een zegereeks neer die de basis legde voor een nieuwe titel. Dit seizoen zat er echter een serieus haar in de boter tussen Clement en zijn kapitein Vormer. Bij zowat elke belangrijke match plaatste hij Vormer naast het elftal.

Er begon ook wat ruis te komen binnen de eigen spelersgroep, niet onlogisch nadat je meerdere jaren hebt samengewerkt en twee opeenvolgende titels hebt behaald. In die optiek is een vertrek naar Monaco een beslissing die voor beide partijen wellicht het beste is.

Ontwikkeling jeugd 8/10

Onder Clements bewind groeide Charles De Ketelaere uit tot een absolute topper, al zou dat onder een andere trainer wellicht ook wel gelukt zijn. Clement probeerde vaak de kaart van de jeugd te trekken. Zo kreeg Van der Brempt, nochtans niet altijd zonder zonden, tamelijk wat speelgelegenheid. De afgelopen maand lanceerde hij ook Cisse Sandra in het eerste elftal. Voorts was Clement een grote liefhebber van Mbamba, de verdedigende middenvelder die een grote toekomst wordt voorspeld.

(JT)