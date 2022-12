Christiaan Ravych verlengt bij Cercle: “Als je het goed doet op het veld, is er beweging ernaast”

Christiaan Ravych ontpopte zich in de heenronde tot een van de revelaties bij Cercle Brugge en ziet zijn prestatie nu beloond met een nieuwe verbintenis. Zijn contract werd opengebroken en verlengd tot midden 2025, met optie op een bijkomend seizoen.

Christiaan Ravych, pas 20, kende de voorbije maanden een indrukwekkende evolutie. Een debuut als invaller op de tweede speeldag, met winst tegen Anderlecht. Nadien twaalf keer in de Jupiler Pro League, in de laatste matchen als basisspeler. Op speeldag zestien scoorde hij tegen OHL in de slotfase zelfs zijn eerste – en de beslissende – doelpunt. Nadien volgde nog een selectie voor de nationale U20.

“Ik ben zeer tevreden dat Cercle mij het vertrouwen schenkt. Van jongs af aan droomde ik ervan om betaald voetballer te worden. Dit is een beloning. Nu wil ik verder het team helpen, focussen op de volgende matchen, mijn minuten maken en tonen dat ik mijn basisplaats verdien.”

Sergei Serebrennikov, ex- Club en Cercle, is de makelaar van Christiaan Ravych. “Als je het goed doet op het veld, is er ook beweging ernaast. Sergei zei mij dat er gesprekken waren met Carlos Avina. Ik was daar niet zoveel mee bezig. Uiteindelijk kwam het tussen alle partijen zeer vlot tot een akkoord.”

De jonge verdediger uit Kuurne zit op kot in Brugge, waar hij de studierichting Sport en Bewegen volgt aan Howest. “Vanaf januari word ik voltijds prof. Mijn papa wil dat ik mijn studies verder doe. Nu wordt de planning nog drukker en zal ik mijn studiepunten nog meer splitsen.”

Top acht

Samen met Cercle wil Ravych de lijn van voor de WK-break doortrekken. “Wedstrijden winnen, strijden voor de top acht. Dat is onze doelstelling. Met onze huidige ploeg is dat zeker haalbaar.”

Hij blikt nog even teleurgesteld terug op de bekeruitschakeling in Gent. “We gaven weinig tot niets weg en waren zelf zeer dominant, maar als je tegen een ploeg als Gent de kansen niet afmaakt, weet je dat je wordt afgestraft. Sneu ook, dat Olivier Deman onterecht uitgesloten werd.”

(ACR)