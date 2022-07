Christiaan Ravych maakt voorbereiding mee bij groen-zwart: “Cercle Brugge leek de perfecte stap voor mij”

Christiaan Ravych is een beloftevolle voetballer bij Cercle Brugge. Hij heeft spelinzicht, kan de bal goed ontzetten en uitverdedigen. Hij heeft gestalte en technisch vermogen. “Fysiek kan het nog beter. Ik moet nog meer body krijgen en mijn explosiviteit verbeteren.”

Christiaan Ravych is in ons land geboren, maar zijn moeder komt uit Kazachstan en zijn vader uit het geteisterde Oekraïne. “Mijn ouders hebben elkaar in België ontmoet”, vertelt hun zoon die tevens Russisch spreekt.

“Ondertussen zijn ze hier al ruim 25 jaar en hebben ze met A&S Cleaning in Wevelgem een eigen schoonmaakbedrijf. Vooral mijn vader houdt contact met zijn geboortestreek. In Oezjhorod, in het zuidwesten van Oekraïne waar het nog relatief rustig is. Toch zijn enkele familieleden naar België gekomen. De mannen mogen het land niet uit.”

Personal coach

Christaan Ravych wordt eind juli 20 jaar, is opgegroeid in Kuurne en volgt de richting Sport en Bewegen aan Howest in Brugge. “Ik verblijf er in een studio en combineer dit met voetbal. Mijn studies probeer ik te spreiden, misschien over vier jaar of langer. Een diploma is belangrijk om zeker iets achter de hand te hebben na de voetbalcarrière. Personal coach worden, lijkt mij wel interessant.”

“De beperkte vrije tijd die ik dan nog heb, gaat naar quality time met de familie. Soms ga ik vissen met mijn papa. In het verleden deed ik ook nog aan minivoetbal, volleybal of zwemmen. Nu ligt de focus uiteraard helemaal op het voetbal.”

Christaan begon als jongeling bij Kuurne. Na een jaar trok hij naar Harelbeke en daarna speelde hij elf jaar bij Club Brugge. Vorige zomer maakte hij als een vrije speler onder begeleiding van Sergei Serebrennikov (gewezen speler van Club en Cercle en nu voetbalmakelaar) de overstap naar groen-zwart. “Ik wilde gewoon realistisch blijven, zien wat de toekomst mij kon brengen, wat mij het best lag of waar ik kon integreren binnen de eerste ploeg.”

“Bij Club leek die kans kleiner. Ook al speelde en trainde ik vaak met spelers als Charles De Ketelaere, Cisse Sandra en doelman Senne Lammens. Anderzijds zijn er Lukas Willen en Sef Van Damme, twee goede vrienden van mij die nu op het hoogste niveau voor Zulte Waregem uitkomen en dus ook buiten Club Brugge zijn doorgegroeid.”

“Ik wilde elke week negentig minuten spelen. Er waren enkele opties en Jimmy De Wulf kwam in contact met mijn makelaar. Cercle leek mij een goede oplossing. Een perfecte stap. En het loont. Ik heb ondertussen goede stappen gezet.”

Dat werd door Cercle beloond. Naast Xander Martlé ondertekende ook Christiaan Ravych een half jaar later een semiprofessionele verbintenis. De twee jonge talenten liggen tot juni 2023 onder contract. Er is ook telkens een optie voor een extra seizoen. Christiaan speelde vorig seizoen bij de beloften en mocht in januari mee op winterstage met de A-kern naar Spanje om daarna met de eerste ploeg verder te trainen. Hij heeft er zich ondertussen zeer goed geïntegreerd.

“Ik ben van nature een verdediger, maar ik kan ook op het middenveld uit de voeten. Eigenlijk ben ik een allround voetballer. De trainer kan mij zowat overal plaatsen. Ik ben polyvalent en kan op om het even welke positie mijn job doen. Ik speel voornamelijk als centrale verdediger, mede door mijn gestalte (1m93, red.) en mijn visie in het spel. Maar bij afwezigheid van een links- of rechtsachter kan ik ook daar spelen.”

Tegen AS Monaco

Ravych speelde in de eerste oefenmatch tijdens de voorbereiding op bezoek bij AS Monaco op de twee en deed dat niet onaardig. Hij scoorde zelfs een goal die wegens zeer nipt buitenspel werd afgekeurd. “Ook vorig seizoen mocht ik reeds in enkele vriendschappelijke wedstrijden meedoen, zoals tegen Moeskroen en Eupen. En vorig weekend in Eindhoven tegen PSV mocht ik in de tweede helft invallen.”

Maandag stapte Christiaan mee op het vliegtuig richting Nice voor een zomerstage in La Turbie, het trainingscentrum van AS Monaco. “De voorbereiding verloopt zeer goed. Ik ben zowel fysiek als technisch aan het evolueren. Hier en daar krijg ik ook complimenten, dat ik goed bezig ben maar verder hard moet blijven werken en op mezelf moet focussen.”

Nationale U17

Ravych behoorde vorig seizoen enkele keren tot de wedstrijdselectie. Zijn debuut in de Jupiler Pro League laat nog op zich wachten. “Ik hoop dat het dit jaar lukt. Dat is ook mijn doel. Ik geloof er sterk in dat het zal lukken. En als ze mij op zaterdagavond nodig hebben bij de beloften, zal ik ook dan klaar zijn om te spelen.”

In tweede amateur? “Voor jonge spelers is dit alvast een uitdaging. Misschien ligt de stap van die reeks naar de eerste ploeg iets kleiner dan in een puur beloftecompetitie”, vindt Christiaan die zowel bij de U17 als de U18 jeugdinternational was. “Ik was laat matuur en mocht met de nationale U17 in januari 2019 naar Wit-Rusland waar ik ook heb gescoord. Het waren mooie tijden. Hopelijk komt dit nog terug, want ook dat blijft een doel. Maar alles op zijn tijd. Ik geloof in mijn eigen kwaliteiten en dan zal alles wel vanzelf komen.”

(AC)