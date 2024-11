Cercle houdt met man minder stand tegen LASK in Conference League

Cercle Brugge heeft donderdagavond op de derde speeldag van de league phase van de Conference League 0-0 gelijkgespeeld tegen het Oostenrijkse LASK Linz. De Vereniging, dat de hele tweede helft met zijn tienen speelde, na rood voor Kevin Denkey, telt zo vier punten en staat vijftiende in de stand.

LASK toonde in een flauwe openingsfase het meeste initiatief, maar kon pas na twintig minuten gevaarlijk zijn, toen Valon Berisha doelman Maxime Delanghe op zijn weg vond. Een onmondig Cercle kon lange tijd niets klaarmaken, maar kwam in het slot van de eerst helft wel beter in de wedstrijd, zo pakte Thibo Somers uit met een gevaarlijke kopbal. Op slag van rust moesten de Bruggelingen met een man minder verder, toen Denkey een streng tweede gele karton voor de neus geschoven kreeg omdat hij met de hand het gezicht van een tegenstander raakte in een duel.

Cercle moest met 10 man verder na een rode kaart voor Kevin Denkey. © Belga

Miron Muslic greep, met de rode kaart in zijn achterhoofd, tijdens de rust in met een driedubbele wissel, zo moest Felipe Augusto de positie van de weggestuurde Denkey innemen. De Oostenrijkers drongen aan in de tweede helft, maar een goed georganiseerd groen-zwart hield sterk stand, gaf weinig weg en mocht een punt meer naar Brugge nemen.

Over drie weken ontvangt Cercle op de vierde speeldag het Schotse Hearts in het Jan Breydelstadion.