Cercle Brugge verliest met 0-5 van Anderlecht

Anderlecht heeft zondagmiddag op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn tweede competitiezege op rij geboekt. Paars-wit won in het Jan Breydelstadion met 0-5 van Cercle Brugge dankzij een hattrick van Kasper Dolberg en doelpunten van invallers Théo Leoni en Luis Vazquez. De Brusselaars wippen in de stand over KV Mechelen naar de vierde plaats, Cercle blijft veertiende.

De beginfase op Jan Breydel was er eentje met weinig goed voetbal, maar wel met veel strijd tussen beide ploegen. Cercle tekende na dik vijf minuten vanop een hoekschop wel voor de eerste kans, maar Alan Minda kon er aan de tweede paal zijn teen net niet tegen zetten. Diezelfde Minda nam op het kwartier Coosemans van aan het halve maantje een eerste keer onder vuur, maar de Anderlecht-kapitein was goed bij de pinken en duwde de bal in hoekschop.

Voorsprong

Toch was het paars-wit dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam. Edozie werd in de diepte gestuurd na een splijtende pass van Stroeykens en vond Dolberg (18.) voor het Brugse doel, die Maxime Delanghe met een subtiel tikje klopte. Het openingsdoelpunt zorgde echter niet voor een verandering van het spelbeeld. Somers kopte de vrije trap van Magnée aan de eerste paal net in het zijnet, Minda botste bij zijn derde kans van de wedstrijd opnieuw op de vuisten van Coosemans. In het slot van de eerste helft stak de paal nog een stokje voor de 0-2 van Edozie.

Zonder topspits Kévin Denkey, die in de selectie ontbrak om een transfer te forceren, toonde Cercle zich ook na de pauze weinig efficiënt en de Vereniging kreeg dan ook het deksel op de neus. Scheidsrechter Clerckx wees naar de stip na hands van Kakou, Dolberg (60.) ging achter de bal staan en trapte zijn tweede van de middag net onder Delanghe in de hoek. Twintig minuten voor affluiten besliste Léoni (72.) de partij met de 0-3 en vervolledigde Dolberg (75.) zijn hattrick. Na een rechtstreekse rode kaart voor Diakité maakte Vazquez er in het slot nog 0-5 van.