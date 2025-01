Cercle Brugge staat voor moeilijke maanden: versterking in elke linie gezocht

Cercle Brugge verloor nog niet onder de nieuwe trainer Ferdinand Feldhofer maar zal in de resterende tien matchen in de reguliere competitie uit zijn pijp moeten komen wil het vanaf halfweg maart de play-downs ontwijken. Er is meer maturiteit nodig en in elke linie, zeker in aanvallend opzicht, versterking nodig.

Met zes op twaalf in de voorbije vier matchen kan je gezien de positie waar Cercle nu staat niet echt tevreden zijn. Groen-zwart ging met 21 punten de winterstop in op een dertiende plaats. Dus nog net in de gevarenzone. OH Leuven kon vorig seizoen als twaalfde met 29 punten nog net de play-downs ontwijken. Maar dat is appelen met peren vergelijken. Makkelijk wordt het niet voor Cercle. Want wie er in de komende transfermercato bijkomt moet meteen klaarstaan. Het komende programma is ook niet van de poes. Mechelen en Standard thuis, Charleroi en Dender uit. Daarna Genk en Kortrijk uit, met tussendoor het bezoek van Westerlo. Cercle heeft tegen maart best een goede uitgangspositie, want het competitie-einde is loodzwaar met de komst van Antwerp en Club Brugge en op de laatste speeldag (16 maart) naar Anderlecht. Tussendoor (6 en 13 maart) worden ook de achtste finales van de Conference League gespeeld.

Behoudender voetbal

Cercle moet vooral in de sleutelmatchen competitiever zijn. Voor Nieuwjaar was het zoekende in zijn spel. De hoge druk kon het nog amper aanhouden. Laat staan het voetballend vermogen omhoog krikken. De cijfers in Sint-Truiden spraken voor zich: amper 27 procent balbezit, 60 procent geslaagde passes, zeven schoten op doel, twee hoekschoppen… Het verzorgde voetbal blijft uit. Net als het naar voren voetballen alsook het fysiek dominant zijn.

Groen-zwart lijkt onder Ferdinand Feldhofer iets meer behoudender te voetballen. Met in doel Maxime Delanghe die alvast liet zien dat hij de perfecte vervanger voor de geblesseerde Warleson is. In zijn kamp bevinden zich nu ook al weken Bruninho en Abdoul Kader Ouattara die voorin met enige creativiteit zeker gemist worden. Alama Bayo zagen we nog niet in actie. Na het vertrek van Kévin Denkey en de blessure van Paris Brunner kwam de druk op de schouders van Kazeem Olaigbe, ook al omdat Felipe Augusto (voorlopig) niet brengt wat van hem verwacht wordt. Thibo Somers, te veel op andere posities uitgespeeld, is dan weer wat op zoek naar zijn ritme van vorig seizoen en ook Alan Minda, al of niet in de belangstelling van het Braziliaanse Flamengo, haalt niet het niveau van voorheen. In de matchen zonder Kévin Denkey is nog maar eens afdoende gebleken hoe belangrijk de Togolees voor Cercle was. Niet alleen met zijn doelpunten. Hij kon voorin ook de bal bijhouden en het leder gepast de diepte inspelen.

Aanvallende versterking is dus méér dan nodig. Steve Ngoura, een 19-jarige Kameroense Fransman zou overkomen van het Franse Le Havre. Bij de Franse U20 was de spits al goed voor maar liefst acht goals in zeven interlands. Eerder werd ook al Jackson Muleka (ex-Standard) genoemd.

Cercle heeft het vooral lastig om de bal in eigen rangen te houden. Daarom is er naast voorin ook in de andere linies een meerwaarde nodig. In het middenveld een profiel zoals Félix Lemaréchal die overigens bij het Franse Strasbourg amper aan spelen toekomt. Nu wordt het middenveld te veel overgeslagen of staan ze in balbezit van de tegenstander te zwemmen.

Verdedigend oplapwerk

Ook achterin is er verdedigend werk op te lappen. Allereerst geven de twee vleugelbacks vaak te veel ruimte in hun rug. Centraal wordt dit niet genoeg opgevangen. Er mag dus ook daar een speler bijkomen, want Christiaan Ravych kan niet alles op zijn eentje opknappen. Emmanuel Kakou lijkt wel iemand voor de toekomst. Edgaras Utkus is zoekende naar zijn beste niveau. En met Senna Miangue ligt het aantal voor die positie te laag. Al lijkt Abu Francis iemand die daar zijn streng kan trekken, want de in de zomer aangetrokken Dalangunypole Gomis kwam vreemd genoeg, ook al wegens een hamstringblessure, nog niet tussen de lijnen. (ACR)