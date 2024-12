Cercle Brugge pakt punt op bezoek bij KAA Gent

De afsluiter van de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League heeft zondag geen winnaar gekregen. AA Gent en Cercle Brugge deelden de punten in een 1-1-gelijkspel. De afscheidnemende Kevin Denkey (70.) wiste bij het debuut van de nieuwe Cercle-coach Ferdinand Feldhofer de openingstreffer van Momodou Sonko (23.) uit. Gent blijft in de tussenstand vijfde, met 27 punten. Cercle Brugge is nog steeds vijftiende en voorlaatste, met 17 punten.

De Vereniging begon het best aan de partij in de Planet Group Arena, maar sprong onzorgvuldig om met zijn kansen. Denkey kwam dicht bij de openingstreffer. Die viel halverwege de eerste helft aan de overkant. Gent kwam uit het niets op voorsprong. Gandelman vond Sonko voor doel en de Zweed zette met een gekruist schot de 1-0 op het bord.

De Buffalo’s hadden na het doelpunt overwicht, maar verzuimden een tweede keer te scoren. Cercle bleef loeren op een opening en die kwam er twintig minuten voor tijd. Kevin Denkey, die zijn laatste wedstrijd voor groen-zwart speelde voor zijn vertrek naar MLS-club Cincinnati, profiteerde van balverlies van Kums en maakte gelijk, 1-1. In het slot waren de beste kansen nog voor de bezoekers. Roef moest tussenkomen op een poging van Francis. Daar bleef het bij. Eindstand: 1-1.

Eerder zondag won Club Brugge de topper tegen Racing Genk met 2-0. Blauw-zwart nadert zo tot op een punt van de leider uit Limburg. Union haalde het met 3-1 van Westerlo en Anderlecht won met 0-2 bij Sint-Truiden.