Cercle Brugge neemt definitief twee spelers van AS Monaco over

Groen-zwart werft opnieuw twee spelers van de eigenaar aan. Het gaat om Lucas Larade voor één seizoen met een jaar optie en Louis Torres voor twee seizoenen.

Ruim vijf jaar is het Franse AS Monaco eigenaar van Cercle Brugge. En dit zorgt voor de nodige synergie tussen beide ploegen, zowel sportief als extra sportief. In aanloop naar dit seizoen werden opnieuw jonge beloftevolle voetballers door ASM op proef gesteld bij Cercle. Het ging om Valentin Decarpentrie (2002, vleugelspeler), Florian Baranik (2002, centrale verdediger), Jonathan Bakali (2002, vleugelspeler), Louis Torres (2001, linksback) en Lucas Larade (1999, centrale verdediger).

AS Monaca

In tegenstelling tot het verleden, waar spelers door Cercle bij AS Monaco werden geleend, worden ze nu naar Brugge gehaald om definitief deel uit te maken van de A-kern. Vorig seizoen was dit reeds het geval met de defensieve middenvelder Edgaras Utkus en verdediger Boris Popovic die na hun proefperiode en na een overeenkomst tussen alle partijen een definitieve verbintenis bij Cercle ondertekenden.

Nu maken Lucas Larade en Louis Torres dezelfde beweging. Beiden maakten reeds zondag hun opwachting tijdens de spelersvoorstelling op ’t Zand in Brugge waar ze aan de supporters werden voorgesteld tijdens de fandag. Torres, met de Frans-Spaanse nationaliteit, trad in 2017 toe tot de Academie van ASM en was in december vorig jaar al eens op proef bij groen-zwart. De jonge Cerclespelers Wolf Ackx en Xander Martlé maakten toen de omgekeerde beweging voor een trainingsstage bij AS Monaco. Beide nieuwkomers van Cercle speelden vorig seizoen zo goed als elke wedstrijd in de ‘National 2’-competitie, de Franse 4de klasse. (ACR)