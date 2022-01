Cercle Brugge heeft bijkomende aanvaller beet

In de zoektocht naar een extra aanvaller heeft Cercle Brugge de Congolees Silvère Ganvoula aangetrokken. Hij wordt tot eind dit seizoen, zonder aankoopoptie, geleend bij de Duitse eersteklasser Bochum. De spits kwam eerder al in ons land uit voor Westerlo, Anderlecht en KV Mechelen.

Silvère Ganvoula M’boussy (1,91 meter) is 25 jaar en een tweevoetige aanvaller. Het was het Marokkaanse Raja Casablanca dat de spits in 2014 ging halen in zijn geboorteland Congo bij Patronage Sainte Anne. Het seizoen daarop ging hij in Turkije aan de slag, waar hij vijf goals maakte in 15 wedstrijden. In 2016 kwam Ganvoula naar ons land bij Westerlo. In ’t Kuipke in de Kempen versierde hij daarna een transfer naar Anderlecht voor ruim 1 miljoen. In Brussel werd hij ook wel eens Silvère Den Beir genoemd, maar loste met drie treffers de verwachtingen niet helemaal in. Paars-wit leende de aanvaller uit aan KV Mechelen, maar keerde vroegtijdig terug naar de hoofdstad en werd daarna finaal verkocht aan het Duitse Bochum.

In zijn eerste seizoen in de tweede klasse daar was hij goed voor zestien goals en drie assists. Bochum speelt nu in de huidige competitie in de Bundesliga, maar Ganvoula kwam er amper aan spelen toe en kon dus nog niet scoren. Reden genoeg dus om hem uit te lenen in de hoop dat hij bij Cercle meer speelminuten krijgt.

Inhaalbeweging

Groen-zwart is aan een forse inhaalbeweging bezig, maar het was geen geheim dat men naar aanvallende versterking zocht. In die optiek moet Ganvoula voorin bij groen-zwart de concurrentie aangaan met de Spanjaard Millan en de Togolees Denkey. Tenzij er voor hen voor het einde van deze maand een oplossing komt.

Ganvoula heeft een geweldige fysieke aanwezigheid en zijn kopspel is sterk. Hij speelt in functie van zijn team en probeert iedere match tot het uiterste te gaan. Het is afwachten of dit bij Cercle in het vervolg van de competitie lukt. De nieuwe aanvaller zal met het rugnummer 35 spelen. Dat kan echter pas wanneer zijn werkvergunning in orde is. De wedstrijd van woensdagavond op bezoek bij zijn gewezen club Anderlecht komt sowieso nog te vroeg. (ACR)