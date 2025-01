Cercle Brugge haalt met Lucas Perrin een extra verdediger

Cercle Brugge leent de rechtsvoetige Franse centrale verdediger Lucas Perrin tot eind dit seizoen van de Duitse tweedeklasser Hamburger SV. Groen-zwart bedwong ook een aankoopoptie.

Technisch directeur Rembert Vromant: “Met meer dan honderd wedstrijden op de teller en zijn periode in Duitsland voegen we met Lucas de nodige ervaring toe aan onze kern. Zo zijn we defensief beter bewapend voor de rest van het seizoen.”

Hopen op meer speelminuten

Lucas Perrin (26) werd geboren in Marseille en sloot zich in 2004 voor het eerst aan bij de jeugdopleiding van het plaatselijke Olympique Marseille. Hij klom op in de gelederen van de jeugdteams van de club, voordat hij in 2018 zijn professionele debuut maakte voor de negenvoudig Franse kampioen. Perrin werd vervolgens uitgeleend aan Racing Strasbourg voor het seizoen 2021/22, voordat hij de overstap in de zomer van 2022 permanent maakte. Vorige zomer trok hij naar Hamburg waar hij amper speelde. Hij kwam daar slechts zes keer in actie en hoopt nu bij Cercle op meer speelminuten. (ACR)