Cercle Brugge en Union blijven steken op doelpuntloos gelijkspel

Cercle Brugge en Union Sint-Gillis zijn zondag op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League op een gelijkspel blijven steken. In het Jan Breydelstadion bleef de brilscore (0-0) op het bord. Union komt in de stand langszij met het nummer zes KV Mechelen, Cercle blijft als vijftiende met zestien punten in de degradatiezone hangen.

Cercle nam van bij het begin de partij in handen en kreeg in de eerste helft enkele grote kansen om op voorsprong te klimmen. Na 25 minuten moest Mac Allister vanop de achterlijn de Brusselse meubelen redden op een schot van Kévin Denkey. De Togolese spits, die zijn laatste thuismatch speelde voor zijn vertrek naar FC Cincinnati, kreeg nog enkele mogelijkheden om in schoonheid afscheid te nemen van het Jan Breydelstadion, maar faalde. Ondanks een Brugse kansenregen dook Union toch met een 0-0-stand de rust.

Na de pauze herstelde Union het evenwicht, maar kregen we een wedstrijd die steeds meer verwaterde. Delanghe moest zich maar één keer onderscheiden op een afgeweken schot van Khalaili, Cercle viel met tien na een smerige overtreding van Gary Magnée, die na een VAR-interventie rood onder de neus geschoven kreeg van scheidsrechter Lothar D’hondt. Meer dan een applausvervanging voor Denkey viel in de slotfase niet te noteren.

Later zondag (18u30) aast RSC Anderlecht in het Lotto Park op revanche tegen rode lantaarn Beerschot, na de 2-1-nederlaag in de heenronde. Dender en KVC Westerlo sluiten om 19u15 de zeventiende speeldag af.