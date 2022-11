Cercle Brugge bekert verder na een 3-1 tegen Beerschot

Cercle Brugge kwam in de zestiende finales van de Croky Cup tegen Beerschot al vrij vroeg op voorsprong via Denkey. Groen-zwart liet nadien de ploeg uit de Challenger Pro League teveel in de match komen en dat leverde de verdiende 1-1 via Verlinden. Meteen na de rust zorgde de ingevallen Ueda voor de 2-1 en kort daarna was er Denkey met zijn tweede die goed was voor de kwalificatie.

Cercletrainer Muslic verwachtte binnen zijn kern dat zij, die de voorbije matchen weinig of niet in aanmerking kwamen, zich konden tonen. De bekermatch was hiervoor een unieke mogelijkheid en daarom voerde hij vijf wissels in de basis door. Doelman Majecki zat niet in de selectie. Hij werd vervangen door Warleson. Hotic, Vanhoutte, Lopes Da Silva en Ueda verhuisden naar de bank. Van der Bruggen, Francis, Gboho en Kehrer kregen hun kans.

Opvallend bij Beerschot enkele namen met een Brugs verleden: Baeten (ex-Club), Matthys (ex-Club en –Cercle), Koshi tot vorig seizoen bij groen-zwart en voorin Verlinden als zoon van gewezen doelman en keepertrainer Dany Verlinden.

Cercle- Beerschot besliste enkele jaren terug over de promotie voor groen-zwart. De laatste keer dat beide teams tegenover elkaar stonden in de beker was dan wel in het voordeel van de Antwerpse club. Eind september 2018 stootte Beerschot met een 1-2 overwinning door naar de achtste finales van de Croky Cup. Vorig seizoen gingen zowel Cercle als Beerschot er in de achtste finales uit na verlengingen. Cercle tegen KV Mechelen, voor Beerschot was dat tegen Standard.

De bekermatch van woensdagavond werd bijgewoond door circa 2.300 toeschouwers. Zo’n honderd kwamen uit het Antwerpse. De jeugdwerking van Cercle organiseerde vooraf een maaltijd waar zo’n 300 mensen zich voor inschreven en waarvan de opbrengst naar de jeugd van groen-zwart ging.

Tempo

Na vier minuten kwam Cercle al op voorsprong. Gboho stuurde Denkey in het straatje en overhoeks, al of niet afgeweken, ging de bal in doel. Groen-zwart kon na die goal niet echt doorzetten. Het was eerder Beerschot dat op zoek ging naar de gelijkmaker, maar voorin de nodige scherpte miste. De start was veelbelovend, maar Cercle liet zich wat in slaap wiegen en dat kwam uiteraard het tempo van de match niet ten goede.

Ook enkele corners leverden voor de thuisploeg niets op. Beerschot knokte voor wat het waard was en dat leverde naar de rust toe de verdiende gelijker op. Verlinden troefde Daland af en kon vanaf de rechterflank doorzetten en scoren. Vorig weekend was de aanvaller ook al goed voor twee goals. Met een gebalde vuist trok hij richting bestuur van Cercle op de tribune. Wellicht omdat hij vond dat zijn vader bij groen-zwart ten onrechte geen contractverlenging kreeg. 1-1 was de score aan de rust.

Bij aanvang van de tweede helft kwamen na wellicht een donderspeech van Muslic bij de thuisploeg drie nieuwe spelers in de ploeg. Hotic in de plaats van Kehrer, Ueda in plaats van Gboho en Velkovski verving Deman. Dat bleek meteen te renderen, want opnieuw kende groen-zwart een droomstart. In de eerste minuut bracht Ueda na een knappe actie Cercle met een overhoeks schot op voorsprong. Groen-zwart stoomde meteen door. Bij Beerschot kregen ze na een hoekschop van Hotic achterin de bal niet meteen weg. Na wat gerommel kwam het leer voor de voeten van Denkey die van dichtbij raak trof. Een efficiënt Cercle klom zo in vijf minuten van 1-1 naar 3-1.

Na een uur mocht ook Somers naar de kant voor Decostere en werden bij Beerschot vier nieuwe spelers ingebracht om het laatste half uur vol te maken. Na balverlies mocht even daarna Denkey oprukken, maar hij vergat de vrijstaande Ueda om het helemaal af te maken. De Togolees werd daarna vervangen door Lopes Da Silva om de match te controleren. Beerschot kon nog amper dreigen en Cercle leek tevreden met die 3-1. Daar bleef het ook bij en zo was de kwalificatie voor de thuisploeg binnen. (ACR)

Cercle Brugge – Beerschot: 3-1.

Cercle Brugge: Warleson, Daland, Ravych, Popovic, Van der Bruggen, Francis, Kehrer (46’ Kehrer), Deman (46’ Velkovski), Gboho (46’ Ueda), Somers (61’ Decostere), Denkey (77’ Lopes Da Silva).

Doelpunten: 4’ Denkey (1-0), 41’ Verlinden (1-1), 47’ Ueda 2-1, 49’ Denkey 3-1.

Gele kaarten: 24’ Popovic, 38’ Verlinden, 80’ Abdullahi.