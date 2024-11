Cercle boekt deugddoende thuiszege tegen Charleroi

Cercle Brugge heeft zondag op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 gewonnen van Sporting Charleroi.

In het Jan Breydelstadion bleef de 0-0 67 minuten op het scorebord, totdat topschutter Kevin Denkey op aangeven van Felipe Augusto de ban brak voor de thuisploeg. Zes minuten later zorgde Hannes van der Bruggen voor de dubbele voorsprong. Die 2-0 was meteen ook de eindstand.

Derde zege op rij

Voor Cercle is het de derde zege op rij, in alle competities samen, sinds de 3-1-blamage met een veredelde B-ploeg in de Conference League bij het IJslandse Vikingur. Met zes op zes in de competitie klimmen ze met vijftien punten over onder meer Charleroi naar de elfde plaats. Bij Charleroi gaat het intussen van kwaad naar erger. De Karolo’s zijn helemaal weggezakt naar de dertiende plaats, met veertien punten.

De nederlaag in Brugge was al de vijfde op rij, over alle competities. Eerder deze week verloren ze in de Beker zwaar bij tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen (4-1). De laatste zege dateert van medio september tegen Beerschot en zo begint de stoel van coach Rik De Mil toch stevig te wankelen.

Om 18u30 zullen alle ogen weer maar eens gericht zijn op het Lotto Park, als Anderlecht (achtste met 17 punten) KV Kortrijk (veertiende met 14 punten) ontvangt. Paars-wit verloor vorig weekend na een apathische vertoning bij Club Brugge (2-1) en wijzigde woensdag zijn sportieve structuur: out CEO Sports Jesper Fredberg, in sportief directeur Olivier Renard. Hekkensluiter Beerschot (zestiende met 5 punten) en AA Gent (vijfde met 18 punten) sluiten de dertiende speeldag zondagavond (19u15) op het Kiel af.