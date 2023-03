Cercle blijft op plaats acht na een 3-1-winst tegen Seraing

Cercle Brugge maakte een vroege achterstand ongedaan met een vrije trap van Siquet. Nadien scoorde Ueda nog een keer voor en eenmaal na de rust. Groen-zwart kwam van dan af tegen de rode lantaarn niet meer in moeilijkheden.

Cercle speelde de voorbije vier speeldagen telkens gelijk. Trainer Muslic wilde dan ook de drie punten thuishouden. Hij koos voor zijn type-elftal, zij het met Warleson in doel. De Braziliaan verving Majecki die zich in Eupen blesseerde aan de borst en voor enkele weken out is. Tevens met het oog op de top acht waren de drie punten nodig, ook al omdat Charleroi eerder op de dag won en zo over Cercle wipte.

De heenmatch op Seraing werd door Cercle gewonnen dankzij een goal van Popovic. De Luikse ploeg kan fysiek de minst goede cijfers voorleggen en stond troosteloos laatste. Muslic wilde Seraing van in het begin dan ook naar de keel grijpen, al vergat Siquet in de eerste minuut het overzicht. Maar meteen daarna was er een koude douche voor de thuisploeg. Mouandilmadji maakte gebruik van te slap verdedigen achterin bij Cercle en trapte vanuit de draai voorbij Warleson.

Seraing trok na de goal met negen man een dubbele linie op waar Cercle nog moeilijk door geraakte. Mooi om zien was het niet. Dan maar met een vrije trap. Vanuit het halve maantje trapte Siquet met rechts voorbij de stevige muur in de verste hoek en 1-1. Eén minuut later stond het zelfs 2-1. Bij Seraing kregen ze achterin de bal niet weg en liet men Ueda randje buitenspel ontglippen. De Japanse spits zorgde voor zijn twaalfde goal van het seizoen en zo ging men naar de rust.

Geen nieuwe namen bij aanvang van de tweede helft. In de aanvangsfase stak er weinig lijn in het spel en de thuisploeg leek wat op de lauweren te rusten. Maar er kwam toch een derde goal voor Cercle. Ueda werd knap diep gespeeld door Denkey. De Japanner werkte koelbloedig af. Zijn dertiende competitiegoal.

Het tempo ging vanaf dan nog meer uit de match en daar deden de vervangingen geen goed aan. Een kwartier voor het einde toch een mooie combinatie waar de ingevallen Hotic uiteindelijk geen aanspeelpunt vond. De amper negen meegereisde fans van Seraing hadden hun ploeg in de tweede helft maar weinig zien klaarspelen en waren getuige hoe Denkey aan de overzijde van dichtbij over besloot en hoe een kopbal van Daland na een hoekschop op de dwarsligger ging. Denkey trapte in het slot nog eens naast de kooi van Dietsch en zo bleef het bij 3-1. Cercle blijft achtste en trekt op de volgende speeldag naar Anderlecht. (ACR)