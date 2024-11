CEO Alexander Vantyghem verlaat Cercle Brugge

CEO Alexander Vantyghem heeft besloten Cercle Brugge te verlaten. Hij gaat een nieuwe professionele uitdaging aan bij de Belgische Voetbalbond. Hij wordt er directeur van het juridische en de competitie-afdeling.

Vantyghem opgegroeid in Ledegem, als gewezen voetballer bij SV Moorslede, begon ruim vier jaar geleden bij Cercle als jurist in navolging van Thibault Dochy die naar Anderlecht trok. Hij nam nadien, nu zo’n anderhalf jaar geleden, als CEO de plaats in van Ben Lambrecht die naar AS Monaco was verhuisd. Met Cercle maakte Vantyghem het voorbije succesvolle seizoen mee en dit seizoen ook de daaropvolgende Europese campagne. In april van dit jaar stelde hij de plannen voor van het nieuwe trainingscomplex op de Gulden Kamer in Sint-Kruis. De Raad van Bestuur van Cercle Brugge is ondertussen van start gegaan om een opvolger voor Vantyghem aan te stellen. Om de continuïteit van Cercle te garanderen, blijft hij op post tot de opvolger bekend is. (ACR)