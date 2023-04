Brugse titeldroom definitief opgeborgen na nederlaag op Genk

De hoop op een Brugse stunttitel is al na de eerste speeldag van de play-offs compleet weggeveegd. Club Brugge startte nochtans sterk en Vanaken bracht Brugge verdiend op voorsprong. De Brugse defensie had echter te veel moeite met de Genkse aanvalsgolven en klapte na de rust volledig in. 3-1 was een logische eindstand.

Met statistieken kun je alles bewijzen, zo toonden statistici aan dat Club Brugge nauwelijks 1% kans had om alsnog met de landstitel te gaan lopen. Gelijk hebben ze, het scenario voor een Hollywoodsprookje is al na de eerste speeldag doorprikt. Jazeker, groot was de kans op een ongelofelijke remontada niet maar niemand durfde Club Brugge op voorhand af te schrijven.

Na het openingskwartier mochten de statistici hun percentages al opvijzelen, Blauw-Zwart begon prima aan de wedstrijd en dicteerde de wet. Een eerste waarschuwing van Vanaken was nog te zwak om Vandevoordt te bedreigen. Zijn volgende poging was weergaloos en bracht de 0-1 op het bord. Slim overzicht en dito inspeelpass van Skov Olsen en Vanaken plaatste knap buiten het bereik van de Genkse goalie.

Defensieve warboel

Club Brugge leek de partij in handen te hebben maar opeens stonden de bordjes terug gelijk. Munoz mocht moederziel alleen binnenkoppen na een voorzet van de andere flankverdediger Arteaga. Kersvers papa Noa Lang was met de gedachten wellicht nog bij het thuisfront want hij liet Munoz helemaal vrij lopen. De belangen van de wedstrijd waren groot, de potjes kookten geregeld over en elke fase leidde tot een discussie met scheids Visser. De tweede helft had een compleet ander gezicht. Brugge moest opeens de wet van de sterkste ondergaan.

De solide defensie van de afgelopen weken was ver te zoeken, vooral Spileers botste op zijn limieten en zag sterretjes. De 2-1 viel dan ook niet uit de lucht. Opvallend genoeg alweer na een luchtduel. Dit keer kon McKenzie op hoekschop alleen binnenwerken. Genk bleef te veel ruimte krijgen rond de Brugse rechthoek en de derde treffer was slechts een kwestie van tijd. De 3-1 van Paintsil werd eerst nog door de VAR afgekeurd maar niet veel later zorgde Paintsil toch voor de verdiende 3-1. De statistici mogen hun cijfers terug opbergen, de landstitel zal niet voor dit seizoen zijn.