Brugse Poorter voor Simon Mignolet, Georges Leekens krijgt trofee voor Verdienstelijke Sportfiguur

Het Verbond van Brugse Sportjournalisten, dat volgend jaar 90 jaar bestaat, reikte zondagavond de jaarlijkse Brugse Poorter uit. De 23ste trofee werd overhandigd aan doelman Simon Mignolet van Club Brugge. De trofee als verdienstelijke sportfiguur voor hun actieve loopbaan ging naar gewezen voetballer en trainer Georges Leekens.

De avond in restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels, met dank aan de sponsors Yess en Standaard Boekhandel, werd bijgewoond door sportschepen Franky Demon. In de loop der jaren is de erelijst van de Brugse Poorter, met een bronzen trofee van de hand van Fernand Vanderplancke, alleen maar rijker geworden. “Het is heel lang geleden dat een doelman zo bepalend is geweest voor de nationale en Europese successen van hun ploeg”, klinkt voorzitter Jacques Sys. “Als je het niveau ziet dat Simon nu al jaren haalt dan begrijp je niet dat een trainer als Jürgen Klopp hem heeft laten gaan. En vooral ook niet waarom Simon voor een finale van een Champions League heeft moeten wijken voor de Duitser Loris Karius die inmiddels al lang in de anonimiteit is verdwenen.”

Mignolet werd daags na de uitreiking, op maandag 6 maart, 35 jaar en stapte ’s morgens op het vliegtuig richting Lissabon voor de Europese wedstrijd met Club Brugge tegen Benfica. “Simon is een voorbeeld op en naast het veld”, gaat de voorzitter verder. “Hij gaat in moeilijke momenten ook de confrontatie aan met de supporters zoals vrijdag in Oostende. Hij analyseert de wedstrijden goed en is een dankbare gesprekspartner voor de media omdat hij op een volwassen, doordachte manier zegt waar het duidelijk op staat.”

Dat is ook wat Georges Leekens (73) in zijn lange carrière deed. Hij weigerde nooit een interview, ook niet in moeilijke tijden. “Georges wordt bijna voortdurend als een beenharde verdediger beschouwd. Er wordt hem daarmee toch een beetje onrecht aangedaan”, vindt Jacques Sys. “Eén van zijn grote krachten was dat hij in een fractie van een seconde sneller kon denken dan zijn tegenstander. En door te anticiperen veel tijdig kon oplossen. Zelfs Eddie Krieger, de evidente libero van Club Brugge die het aanvalsspel toen voedde en actief mee ten aanval trok zei dat hij dit alleen kon omdat achter hem een sterke verdediger als Georges stond. Het is dan ook geen toeval dat hij in zijn latere carrière als trainer een voorkeur had voor intelligente voetballers of zij die een actie konden maken.” (ACR)