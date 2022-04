Brecht Capon blijft KVO jaar langer trouw

KV Oostende bindt verdediger Brecht Capon (33) voor een jaar langer aan zicht. De geboren Oostendenaar speelt al sinds 2015 voor de Kustboys.

Het contract van Capon loopt in juni af, maar de club is niet bij de pakken blijven zitten om één van de sterkhouders nu al langer aan zich te binden. Capon kondigde zijn contractverlenging aan met een videoboodschap. “Afgelopen seizoen verliep moeizaam, maar we zijn blij het behoud te kunnen verwezenlijken. Zo staat KVO voor een tiende seizoen op rij in de hoogste klasse. Zelf speelde ik hier tot dusver zeven seizoenen met heel wat mooie momenten: Play-off 1, een bekerfinale en Europees voetbal tegen Marseille. Het is dus al heel mooi geweest, maar het stopt hier niet. Ook volgend seizoen speel ik bij deze mooie club. Ik ben KVO dankbaar dat ik mijn verhaal hier verder mag schrijven. Laat ons samen uitkijken naar een mooi en beter seizoen”, zegt de vicekapitein, die ook de supporters dankt voor de eeuwige steun.

Capon kwam in 2015 over van KV Kortrijk en speelde daarvoor ook bij Club Brugge. Hij speelde tot dusver 174 wedstrijden voor KVO en lukte daarin 7 goals en assists. (TVA)