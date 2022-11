Brandon Mechele (Club Brugge) heeft plaats in beste elftal van groepsfase

Brandon Mechele is opgenomen in het beste elftal van de groepsfase in de Champions League. De naam van de verdediger van Club Brugge prijkt dinsdag naast die van onder meer Lionel Messi en Kylian Mbappé.

De 29-jarige Mechele hield met Club in vijf van de zes groepsmatchen de nul. Alleen in de thuiswedstrijd op de voorlaatste speeldag tegen Porto liep het mis (0-4). Samen met de Portugezen stootte Club door naar de achtste finales.

Mechele vormt centraal achterin een duo met Mohamed Simakan (Leipzig). Alejandro Grimaldo (Benfica) en Giovanni Di Lorenzo (Napoli) staan links- en rechtsachter voor doelman Diogo Costa, die met Porto de groep won voor Club.

Op het middenveld van het all-star team lopen Mohamed Salah (Liverpool), Jude Bellingham (Dortmund), Sadio Mané (Bayern) en Galeno (Porto). Messi en Mbappé van PSG staan in de voorste linie.