Bostyn out tot einde van het seizoen

Doelman Louis Bostyn (28) zal dit seizoen niet meer tussen de palen van Zulte Waregem staan. De keeper liep een blessure op aan de heup. Vorige week maakte hij nog zijn rentree in de verloren derby tegen KV Kortrijk.

Vorig weekend nog in doel, een week later geblesseerd tot het einde van het seizoen. Het zag er weer goed uit voor Bostyn. Hij vloog begin oktober uit het doel voor Sammy Bossut, maar mocht vorige zaterdag weer rekenen op een basisplaats. In de 5-0 nederlaag tegen KV Kortrijk liet hij zich enkele malen opvallen met mooie parades. Zijn seizoen zit erop.

Bostyn kwam dit seizoen tien keer in actie voor rood-groen. Hij hield een keer zijn netten schoon en mocht zich 23 keer omdraaien. In totaal zit hij aan 63 wedstrijden bij Essevee.

(EC)