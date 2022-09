Bleek Essevee in degradatiezorgen na thuisnederlaag tegen Union

Een bleek Zulte Waregem kon een mager Union weinig in de weg leggen. De Boeren verloren in eigen huis met 1-3 van de vicekampioen die niet eens moest doorduwen. Essevee was aanvallend onmondig, het moet anders als het geen lange strijd tegen de degradatie wil aangaan.

Voor Zulte Waregem was het zo stilaan van moeten, na de zege van Seraing. Essevee was weggezakt naar de zeventiende plaats in het klassement, voor de wedstrijd tegen Union. Coach Mbaye Leye koos voor tien dezelfde pionnen als het gelijkspel tegen Cercle Brugge. Ciranni kwam aan de aftrap, Ramirez zat op de bank. Daardoor koos Leye voor een vijfmansverdediging. Aan de overkant schoof Karel Geeraerts. Lazare en El Azzouzi stonden gewoon op het wedstrijdblad, ook al kregen ze rood tegen Antwerp. Ze waren nog niet geschorst. Sykes en Lapoussin keken toe vanaf de zijlijn. Adingra kwam aan de aftrap.

Het waren de bezoekers die een flatertje van Bossut onbestraft lieten. Vanzeir nam het cadeau niet in dank aan en verkwanselde de huizenhoge kans. Adingra zag zijn schot afgeblokt worden en Vanzeir mikte voorlangs. Het moge duidelijk zijn: het openingskwartier was voor de bezoekers.

Essevee kwam iets beter in de wedstrijd, maar grote kansen kon de thuisploeg niet versieren. Adingra krulde een plaatsbal net voorbij de verste paal. Drambaiev geraakte dan aan de achterlijn na een leuke combinatie, maar zijn voorzet was niet precies genoeg. Wat later kon Adingra tegen rood aankijken, maar de ref gaf hem een geel karton na een tackle met twee voeten. Daar kwam Union goed weg.

Penalty uit het niets

Zulte Waregem had ondertussen het evenwicht helemaal hersteld. De thuisploeg won de duels op het middenveld, maar het ontbrak aan creativiteit. Uit het niets wees ref Denil naar de stip na een interventie van de VAR. Ciranni had even Lazare aangetikt, spijkers op laag water zoeken. Niemand appelleerde, vreemde strafschop. Teuma trok het zich allemaal niet aan en zette de elfmeter rustig om: 0-1. Net voor rust kwamen de Boeren weer goed weg, Lazare omspeelde Bossut. Gelukkig voor de thuisploeg vertrok hij uit buitenspel, het doelpunt werd terecht afgekeurd.

Na de pauze moesten de troepen van Mbaye Leye uit een ander vaatje tappen. Adingra gleed door de Waregemse verdediging, Vanzeir kon niet afwerken door de matige pass. De thuiscoach greep in na een kleine tien minuutjes in de tweede helft. Ciranni mocht douchen, Derijck was invaller.

Beterschap kwam er niet meteen. Essevee was te onzuiver, Fadera te onzichtbaar. Union was niet veel beter, een slordige partij, het niveau was allesbehalve hoog. Op de koop toe scoorde Adingra met wat geluk na een afgeweken bal: 0-2, match gespeeld. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Union nog een strafschop. Eckert zorgde voor de 0-3. Braem kon zijn eerste doelpunt maken op het hoogste niveau en kon dus nog milderen tot 1-3 met een fraaie kopbal. Na een aanslag van François mocht die nog vroegtijdig douchen na een rode kaart.

Essevee moet dringend herbronnen. Zo niet dreigt het een héél lang seizoen te worden voor de Boeren in de strijd tegen de degradatie. Aanvallend moet er echt wel iets bij. Volgende week wacht een verplaatsing naar AA Gent, niet van de poes.

(Jochen Coorevits)

DOELPUNTEN: 38’ Teuma (strafschop) 0-1, 70’ Adingra 0-2, 86’ Eckert (strafschop) 0-3, 90+1’ Braem 1-3

GELE KAARTEN: 19’ Fadera, 21’ Adingra, 29’ Nieuwkoop, 31’ Miroshi, 78’ Lynen, 89’ Ramirez

RODE KAARTEN: 90+2’ François

ZULTE WAREGEM: Bossut, Ciranni (54’ Derijck), Tsouka, Tambedou, Lopez (74’ Ramirez), Drambaiev, Sissako (74’ Sangaré), Rommens, Miroshi, Fadera, Vossen (87’ Braem)

UNION: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop (74’ François), Lazare (64’ Rodriguez), Lynen, Teuma (87’ Puertas, Adingra, Vanzeir (64’ Lapoussin), Boniface (74’ Eckert)