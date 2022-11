Bernd Storck leidt eerste training bij KV Kortrijk

Na anderhalve week rust heeft KV Kortrijk dinsdag de trainingen hervat. Kersvers coach Bernd Storck (59) mocht zijn eerste training leiden en de Duitser woog in een anderhalfuur meteen zijn kern af.

In de regen leidde Bernd Storck dinsdag zijn eerste training op het oefenveld van KVK. De voertaal op training is Engels en het werd meteen duidelijk dat de Duitser discipline van zijn spelers verwacht, dat zag je aan de kleine dingen. Zo moesten de spelers loslopen rond de breedte van het volledige veld, terwijl er bij Custovic vaak werd afgesneden. Een klein en misschien onbelangrijk ding, maar wel een teken dat Storck op de details let en de juiste discipline en mentaliteit van zijn kern eist. Hij nam ook de tijd om met CEO Matthias Leterme te praten over wat hij zag tijdens de eerste training en over de kern in het algemeen.

Storck tekende een voorlopig contract tot het einde van dit seizoen. De Duitser neemt met Matyas Czuczi en Nico Pellatz een assistent en een keeperstrainer mee, KVK bedankte daarom Gérard Lifondja en Patrick Deman voor bewezen diensten. Doelman Tom Vandenberghe had alvast een goed gevoel bij de nieuwe keeperstrainer: “Het is een vrij jonge man, die erg vriendelijk is. Mijn eerste ervaring was goed.”

Op het einde van Storcks eerste werkdag stond de lachende Duitser voor een eerste maal de pers te woord.