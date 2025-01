Antwerp verstrengt veiligheid na incident met Nilsson van Club Brugge

Royal Antwerp Football Club heeft bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) de plannen voorgesteld om supporterswangedrag in te perken. In het kader van een alternatieve sanctie na een incident op bezoek bij Club Brugge, zal het stamnummer 1 het eigen stadion vroeger en meer beveiligen, onder meer met een detectiehond. Antwerp gaat ook leveranciers controleren op binnengesmokkelde pyro.

Op Club Brugge (half augustus) gingen de Antwerp-fans vooral op het einde van de wedstrijd over de schreef. Aan het begin hadden ze in het eigen vak Bengaals vuur aangestoken, maar wanneer Denis Odoi met een tweede gele kaart naar de kleedkamers werd gestuurd gooiden enkelen de vuurpijlen richting het veld. Eén botste langs Gustaf Nilsson, twee eindigden in een vak met Club-supporters. Eén supporter had nadien verzorging nodig.

In plaats van een boete of sluiting van tribunes, legde het DCP een alternatieve sanctie op waarin Antwerp moest aantonen hoe het dergelijk gedrag in de toekomst wilde vermijden. In dat actieplan wil Antwerp in de eerste plaats voorkomen dat pyro het stadion binnengeraakt. Een privé bewakingsfirma zal in aanloop van risicowedstrijden extra sweepings doen met detectiehonden en de camera’s constant in het oog houden. Voor risicowedstrijden zal de club ook alle tassen van personeel, zowel eigen als dat van leveranciers, controleren op mogelijk pyrotechnisch materiaal. Op termijn onderzoekt Antwerp ook de installatie van extra bewakingscamera’s op strategische plaatsen.

Antwerp stelde ook een vaste veiligheidsverantwoordelijke en twee Supporter Liaison Officers (SLO) aan. Die laatsten zullen de “temperatuur aanvoelen in tribunes 1 en 4 en hier de nodige vertrouwensband creëren met de supporters. Op deze manier tracht de club in te spelen op de emoties en onvoorspelbare gedragingen binnen ons divers publiek”, schrijft Antwerp in het actieplan. Het zal ook inzetten op sensibiliseringscampagnes die dergelijk gedrag moeten afraden.

Spuitbussen

Antwerp rekruteerde ook extra stewards en rust hen uit met dovende spuitbussen, die in een eerste fase pyro zouden kunnen blussen. Aan de ingang zullen stewards ook de identiteit van fans kunnen controleren, de politie zal de namenlijst van verkochte tickets kunnen controleren op stadionverboden. Dankzij de aanstelling van een vaste veiligheidsverantwoordelijke zouden stadionverboden ook makkelijker kunnen doorgevoerd worden.

Het DCP gaat de uitvoering van het actieplan evalueren na afloop van het seizoen. Als Antwerp dat niet naar behoren doet, kan het Comité alsnog twee wedstrijden zonder supporters en 5.000 euro boete opleggen.