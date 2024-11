Antwerp klimt naar tweede plaats na nipte zege bij staartploeg Kortrijk

Antwerp heeft zaterdagnamiddag op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League een 1-2-overwinning behaald op het veld van staartploeg KV Kortrijk. Daardoor springt de Great Old in de stand voorlopig over Club Brugge naar de tweede plaats.

Antwerp miste voor het treffen in het Guldensporenstadion een rist sterkhouders door blessures of schorsingen en zag bovendien in laatste instantie aanvoerder Toby Alderweireld afhaken door een probleem aan de ribben. Zijn plaats centraal in de verdediging werd ingenomen door de pas 19-jarige Bulgaar Rosen Bozhinov, die zijn eerste basisplaats versierde.

Ook zonder hun skipper nam het stamnummer 1 meteen het initiatief en na amper acht minuten werd het overwicht vertaald in een voorsprong. Vincent Janssen knalde een assist van Ondrejka knap binnen met een volley. De bezoekers behielden daarna de controle en hadden veruit het meeste balbezit, al trachtte Kortrijk af en toe wel tegen te prikken.

Ook de tweede helft begon met een snelle goal van Antwerp. Zeno Van den Bosch kopte op voorzet van Tjaronn Cherry de 0-2 tegen de netten. Maar een handvol minuten later, kort voor het uur, was de Belgische U21-international plots de antiheld. Hij liep een schot van Ambrose nogal knullig in eigen doel. De Kerels kregen zo opnieuw uitzicht op puntengewin. Er volgden enkele hete standjes voor de kooi van Senne Lammens maar die hield met een aantal knappe saves de zege vast voor Antwerp.

In het klassement wipt het team van Jonas De Roeck met 26 punten over Club Brugge (24 punten) naar de tweede plaats achter leider KRC Genk (31 punten). Kortrijk blijft als vijftiende en voorlaatste (14 punten) onderin hangen.

