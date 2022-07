Anton Tanghe (23) drie jaar langer bij KV Oostende: “Ik heb nooit de intentie gehad om te verhuizen”

Op het vlak van transfers is het kalm aan de kust – niemand vertrekt, niemand komt. Maar minstens even belangrijk is het langer vastleggen van enkele sleutelfiguren. Zoals Anton Tanghe: de 23-jarige verdediger heeft zijn contract met drie seizoenen verlengd. “Ik wil me eerst hier bewijzen alvorens de volgende stap te zetten”, klinkt het nuchter.

Anton Tanghe begon met voetballen bij Racing Lauwe in zijn geboortedorp, stapte op zijn zes jaar over naar KSV Roeselare en sloot zich aan bij de U11 van Club Brugge. In de zomer van 2019 maakte Tanghe de overstap van de beloften van Club naar de U21 van KV Oostende.

Het was beloftencoach Kurt Bataille – die overigens ook zijn contract met twee jaar verlengt – die heil zag in de jonge verdediger. Uiteindelijk wist hij door te breken bij de hoofdmacht met intussen kop vijftig matchen in eerste klasse op de teller, goed voor exact 3.900 minuten. Zijn contract zou eind juni 2023 aflopen. Logisch dus dat sommige ploegen informeerden naar de contractsituatie van de twintiger.

“Echt concrete pistes waren er niet. Toen KV Oostende met een contractverlenging kwam, heb ik niet getwijfeld. Ik teken voor drie jaar, zonder optie, en ben nog tot eind juni 2026 bij KVO. Kijk, ik zit hier goed”, benadrukt de minzame kerel.

In de basis

“Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat áls ik de volgende stap wil zetten, ik een volledig seizoen in de basis moet staan. Ik wil de ploeg mee op sleeptouw nemen en groeien als leider. Een overgang naar het buitenland? Misschien, ooit. Het moet wel een mooi project en duidelijke stap hogerop zijn. Maar ik wil me eerst hier bewijzen en we zien wel wat later komt.”

“Bovendien: ik heb met mijn vriendin een huis gekocht in het naburige Ichtegem. Ook dat is een zekerheid en speelt een rol in mijn keuze.”

Tanghe kende een uitstékend eerste seizoen onder Alexander Blessin (2020-2021) en aan de zijde van Jack Hendry en Arthur Theate, maar speelde afgelopen jaargang minder. Daar zijn verschillende redenen voor. “Frederik Jäkel kende een uitstekend seizoen, en met Steven Fortes en Brecht Capon werd gekozen voor meer ervaring achterin. Dat is ergens begrijpelijk gezien het moeilijke sportieve jaar.”

“De concurrentie was dus in een zeker opzicht groter, al hielp het niet dat ik ook geblesseerd uitviel en algemeen minder speelde. Anderzijds, ik ben altijd hard blijven werken en neem ook vorig seizoen als ervaring mee”, analyseert hij.

Oefenmatchen

We blikken vooruit. “De voorbereiding loopt goed. De openingsweken verliepen behoorlijk pittig – veel lopen, veel conditiewerk – en dat is ook nodig. Er zit een goeie opbouw in ons schema. We begonnen met oefenmatchen tegen ploegen uit provinciale, dan uit de amateurklasse en vervolgens tweede en de hoogste afdeling.”

“Mensen vragen zich soms af: ‘Wat heb je aan die oefenmatchen tegen provinciale clubs?’ Wel, het is goed dat je ook tegen kleine ploegen meteen de weg naar doel vindt en zelfs bij een 7-0 of 8-0 blijft doorduwen. De groepsdynamiek krijgt een boost, spelers krijgen een goed gevoel als ze hun goal meepikken. En ook, je speelt tegen teams die diep inzakken.”

“Als je dan én goed combineert én vlot scoort, dan zit je meteen in de flow.” Al liep dat tegen Harelbeke (5-3-verlies, red.) ietsje minder. “Gelukkig gebeurt dat in een oefenmatch en niet in de competitie. Harelbeke kwam vijf keer voor ons doel en scoorde evenveel keer. Maar ook hier trek je lessen uit om je tegenstander nooit te onderschatten en om nooit met blind enthousiasme aan een wedstrijd te beginnen, ook al zakt je tegenstander diep in.”

Afgelopen weekend nam KVO vlot de maat van tweedeklasser Deinze (4-0) en de buren van Zulte-Waregem (3-1). “Ook tegen Amiens (1-4), toch een Franse tweedeklasser, speelden we goed. Die wedstrijden zijn erg belangrijk om te weten waar je staat.”

Galamatch

Komende zondag om 15 uur sluit KVO de voorbereiding af met een galamatch in de Diaz Arena tegen de Nederlandse subtopper Vitesse. Het is al van 2017, toen Oostende oefende tegen de Franse topclub Lille, dat er nog eens een mooie naam naar de kust komt.

Van afsluitende oefenmatchen in het verleden tegen Moeskroen, Lokomotiva Zagreb of de Griekse tweedeklasser Panachaiki Patras worden enkel de diehards enthousiast. Maar dankzij de contacten van KVO’s commercieel manager Geert Vergauwe met enkele Nederlandse collega’s, maakt de ploeg uit Arnhem straks de verplaatsing. “Ik had deze wedstrijd eerlijk gezegd niet verwacht”, glundert Tanghe.

“Vitesse was vorig seizoen echt top in de Eredivisie met een zesde plaats. Ze zijn dus een zeer goeie waardemeter. Alleen tegen dat soort ploegen weet je waar je aan toe bent. Zeker als je weet dat we de week erna openen op het veld van Anderlecht.”

“Of we tegen Vitesse met onze typeploeg zullen spelen? (lacht) Dat is een vraag voor de trainer, hé. Maar mocht ik coach zijn, dan zou ik een ploeg opstellen die daar zo dicht mogelijk bij aanleunt. Weet je, het staat best goed bij ons. Op papier hebben we een kern die breed genoeg is en de posities zijn dubbel bezet. Zolang er niemand vertrekt, komt er denk ik niemand bij. Ik ben ook positief verrast door de beloften die bij de A-kern aansloten.”

Op scherp

“Yves Vanderhaeghe heeft ervaring met een jonge kern als de onze. Hij kan als geen ander een groep op scherp zetten en traint ook op mentaliteit. Onze eerste wedstrijden worden niet makkelijk en we gaan er meteen volle bak invliegen. Dat is niet slecht: zo kunnen we in die openingsweken meteen verrassen”, besluit de verdediger met een knipoog.

“Het brede publiek zou al eens vergeten dat we in dat ‘coronaseizoen’ met de hele groep een uitzonderlijke prestatie neerzetten. Niemand had onze vijfde eindplaats verwacht en we zijn eigenlijk boven onszelf uitgestegen. Vorig seizoen was lastig, voor iedereen. Dit nieuwe seizoen willen we sneller zekerheid scheppen en netjes in de middenmoot spelen.”

(TVA)