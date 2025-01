Andreas Skov Olsen ruilt Club Brugge voor Wolfsburg

Andreas Skov Olsen verlaat Club Brugge en ondertekent een contract bij het Duitse VfL Wolfsburg. Dat hebben beide clubs vrijdag gemeld.

De 25-jarige Deense winger streek in januari 2022 neer in Brugge, nadat hij overkwam van het Italiaanse Bologna. Skov Olsen groeide bij blauw-zwart snel uit tot smaakmaker. Hij was in totaal goed voor 49 doelpunten en dertig assists in 124 wedstrijden.

blockquote class="twitter-tweet">

Andreas Skov Olsen wird ein Wolf: Der dänische Nationalspieler kommt vom belgischen Meister FC Brügge zum VfL. Willkommen, Andreas! 🙌



ℹ️➡️ https://t.co/fYAByB9mbn#vflwolfsburg pic.twitter.com/7y4BWIriou



— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 17, 2025

Wolfsburg staat momenteel op de zevende plaats in de Duitse Bundesliga. Skov Olsen zet bij de Wolven, waar hij de kleedkamer zal delen met Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx, zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2029. VfL-sportdirecteur Sebastian Schindzielorz omschrijft de kwieke Deen als “een dynamische, dribbelsterke en voor doel zeer gevaarlijke speler”.

Skov Olsen kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik ben erg blij om eindelijk hier te zijn. Ik kan niet wachten om het team te leren kennen”, zei de Deense international (37 caps, 8 doelpunten, red.). “Wolfsburg is een geweldige club waar ik veel goede dingen over heb gehoord. Het is een belangrijke stap in mijn carrière en ik hoop dat ik het hier naar mijn zin zal hebben.”

Twee titels en een Supercup

Skov Olsen brak aan het begin van zijn loopbaan in eigen land door bij Nordsjaelland. Daar pikte Bologna hem in de zomer van 2019 op. In januari 2022 verkaste hij vervolgens naar Club Brugge. Met blauw-zwart won hij twee landstitels (2022 en 2024) en de Supercup (2022).