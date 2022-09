Anderlecht eert Michel Verschueren met spektakelzege tegen KV Kortrijk

In het eigen Lotto Park heeft RSC Anderlecht op een mooie manier afscheid kunnen nemen van de overleden Michel Verschueren. KV Kortrijk ging met 4-1 onderuit. De Kerels speelden bij momenten aardig mee, maar blijven met lege handen achter. KVK trekt de interlandbreak in net boven de degradatiezone.

De aanloop naar de wedstrijd stond in het teken van het overlijden van Mister Michel Verschueren. ‘De Zilveren Vos’ kreeg een mooi eerbetoon, maar KV Kortrijk voetbalde de eerste kans bij elkaar. Met een ingestudeerd nummertje bij de aftrap verscheen Messaoudi meteen alleen voor Van Crombrugghe, maar de Algerijn had te veel tijd nodig. De Kerels lieten in de beginfase de bal aan de thuisploeg en loerden vooral op de snelle counter.

Anderlecht had moeite om kansen bij elkaar te voetballen, het verdedigend blok bij KVK was uitstekend. Na twintig minuten kreeg RSCA dan toch enkele kansjes. Een volley van Vertonghen zoefde een meter of twee naast en bij een schot van Murillo kon D’Haene nog net afblokken. Een doelpunt hing in de lucht.

Paars-wit mocht vier keer vieren tegen de Kerels. © BELGA

Na iets meer dan een kwart wedstrijd was het prijs voor Anderlecht. Murillo legde beheerst terug voor Verschaeren, de nummer tien werkte koeltjes af. 1-0 bij de eerste bal tussen de palen. KVK probeerde snel te reageren, Vandendriessche zijn bananenschot viel op het dak van het doel. De wedstrijd viel wat stil, tot debutant Sych vijf minuten voor de pauze plots kon uithalen na een pass van Lamkel Zé. Het schot van de Oekraïner werd afgeblokt. 1-0 was de terechte tussenstand in het Lotto Park, al was het spel van Anderlecht toch vrij slordig.

Dolle tien minuten

De troepen van Mazzu kwamen sterk uit de kleedkamer. Fabio Silva trapte vanuit een scherpe hoek op Ilic. Kortrijk probeerde iets te maken van de tweede helft. Watanabe kon een prima voorzet van Loncar net niet binnenduwen. De Kerels hoopten eventueel nog een punt mee te kapen, maar die hoop was van korte duur. Iets voor het uur werd Ashimeru volledig vrijgelaten aan de tweede paal, de Ghanees kopte de 2-0 binnen. Anderlecht leek de wedstrijd rustig uit te kunnen spelen.

Didier Lamkel Ze in een duel met Amir Murillo. © BELGA

Maar nog geen drie minuten later knokte KVK zich terug in de wedstrijd. Eerst vond de ingevallen Selemani nog Lamkel Zé, de Kameroener geraakte net niet voorbij Van Crombrugge. Bij de daaropvolgende hoekschop schoot Hoedt de bal ongelukkig tegen Selemani, Van Crombrugghe was kansloos. De hoop bij Kortrijk was weer helemaal terug, maar de dolle tien minuten waren nog niet voorbij.

Net na de Kortrijkse treffer kopte Jan Vertonghen een voorzet van Refaelov erin. 3-1, de supporters kregen waar voor hun geld. Kortrijk ging nu meer aanvallen, Anderlecht reageerde op de counter. Refaelov werd in de zestien neergehaald door Tanaka, de bal ging na tussenkomen van de VAR op de stip. De Israëliër zette zelf feilloos de elfmeter om en legde de wedstrijd in een beslissende plooi.

De Kerels geraken voorlopig niet weg uit het sukkelstraatje. © BELGA

Voor KV Kortrijk is er veel werk aan de winkel tijdens de interlandbreak. Het staat amper een punt boven de degradatieplaatsen en ontvangt de volgende wedstrijd Antwerp, de ongeslagen leider.